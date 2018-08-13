Правообладатель иллюстрации Ilya Timin/TASS Image caption Пожарные не смогли спасти деревянную церковь, она полностью сгорела

Следственные органы задержали подозреваемого в поджоге деревянной церкви XVIII века в Кондопоге. Как сообщает СКР, это 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви.

По информации пресс-службы ведомства, подросток отправлен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия. Имя задержанного не сообщается.

Ранее источник агентства Интерфакс сообщал, что задержанный школьник причислял себя к сатанистам, и церковь ему "просто не понравилась".

Успенская церковь на берегу Онежского озера, считавшаяся памятником русского деревянного зодчества, полностью сгорела утром 10 августа.

Собеседник Интерфакса рассказал, что огонь начал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар.

Жительница Кондопоги в разговоре с "Комсомольской правдой" также утверждала, что подросток был сатанистом и одевался в черное. Она также добавила, что когда злоумышленника арестовывали, он смеялся.

Работы на 80 миллионов

Сообщение о пожаре в церкви в Кондопоге поступило 10 августа в 09:33 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные не смогли спасти деревянное сооружение, и оно полностью сгорело.

По мнению архитектора-реставратора из министерства культуры Карелии Татьяны Вахрамеевой, воссоздание уничтоженного огнем храма обойдется по меньшей мере в 80 млн рублей (1,2 млн долларов) и займет минимум два года.

"Воссоздать церковь можно, потому что есть хорошие обмерные материалы, исследовательские материалы. С убранством, конечно, проблематичнее, потому что там были иконы и расписное "небо" высокого качества", - сказала она агентству ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Ilya Timin/TASS Image caption Церковь располагалась на берегу мыса в Кондопожской губе Онежского озера

В Русской православной церкви отмечали, что в храме практически не проводилось богослужений, хотя формально он был передан на баланс местной епархии.

"К сожалению, приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания - что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении?" - сказал пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Неудовлетворительное состояние

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы высотой 42 метра была построена в 1774 году. Она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

С момента возведения церковь не перестраивалась и не обшивалась тесом.

Храм являлся памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

В 1960 году решением Совета министров РСФСР церковь была поставлена на государственную охрану как памятник истории и культуры республиканского значения.

Media playback is unsupported on your device В Карелии сгорела церковь XVIII века

Последняя крупная реставрация была проведена в церкви 1999 году. В 2015 году была проведена экспертиза технического состояния храма, его состояние было признано неудовлетворительным.

Внутри Успенской церкви сохранялся иконостас в стиле барокко и иконописный потолок-небо.