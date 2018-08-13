В Англии число бездомных растет. Власти обещают это исправить

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Британское правительство поставило себе цель полностью искоренить проблему бездомных в стране к 2027 году.

На борьбу с проблемой власти выделяют 100 млн фунтов, деньги прежде всего пойдут на профилактические меры - помощь в лечении психических заболеваний и алкогольной и наркотической зависимостей, а также на финансирование дополнительного жилья, чтобы не допустить ситуации, когда человек оказывается без крыши над головой и вынужден спать на улице.

За последние семь лет, с приходом к власти консервативного правительства, количество бездомных а Англии выросло, и в 2017 году на улицах каждую ночь ночевало примерно 4750 человек.

К 2022 году власти обещают урезать эти цифры вдвое, а за девять лет полностью избавиться от проблемы.

Благотворительные организации отнеслись к инициативе с одобрением, предложив, однако, на этом не останавливаться.

Бывший бомж по имени Джон признался Би-би-си, что, оказавшись на улице, думал, что уже никогда не сможет обрести крышу над головой.

"Ты попадаешь в замкнутый круг и крутишься там. Кажется, что никакого выхода нет: работу ты не можешь найти, так что денег у тебя нет, ты не можешь ухаживать за собой, соблюдать гигиену. Спать ты тоже не можешь. Ты просто потихоньку разрушаешься", - сказал бывший бездомный Джон, чей брат и подруга тоже жили на улице.

Болезни и жилье

Порядка 30 млн фунтов будет потрачено на лечение душевных болезней и наркозависимостей, что часто и приводит человека на улицу.

В частности, работникам спецприемников, приютов и благотворительных заведений будут предложен специальный тренинг по оказанию помощи людям, употребляющим наркотик спайс, превращающий людей в "ходячих зомби"и запрещенный в Британии с мая 2016 года.

Спайс - это синтетический каннабиноид, который, согласно данным благотворительных организаций, используют 90-95% бомжей в Манчестере, что превратилось в реальную проблему для города.

В дополнение к этому власти также выделят 50 млн фунтов на постройку жилья за чертой Лондона для тех, кто в состоянии выехать из хостела или благотворительного приюта и начать жить самостоятельно.

"Мы понимаем, что это серьезная проблема, поэтому наряду с предоставлением жилья мы также должны смотреть в корень и помочь людям изменить жизнь к лучшему", - сказала премьер-министр Тереза Мэй.

Британские законотворцы также должны пересмотреть закон о бродяжничестве, который в нынешней своей версии запрещает спать на улице или заниматься попрошайничеством в Англии и Уэльсе.

В интервью Би-би-си в понедельник утром министр по делам общим и местного самоуправления Великобритании Джеймс Брокеншир сказал: "Никто по собственной воле не оказывается на улице, и, я полагаю, далеко не все было сделано для борьбы с этой реальной проблемой бездомности".

Есть над чем работать

В выработке этой стратегии принимали участие семь благотворительных организаций, оказывающие помощь бездомным - Crisis, Homeless Link, National Housing Federation, Shelter, St Basils, St Mungo's и Thames Reach.

В совместном заявлении они отметили, что это значительный шаг вперед, но не решение проблемы.

"Мы по-прежнему должны решить [такие проблемы как] хроническую нехватку по-настоящему доступного жилья, крайнюю нестабильность рынка аренды и ситуации с пособиями на оплату жилья, из чего многие остаются без крыши над головой", - сказала Полли Нит, глава организации Shelter.

То же повторил Би-би-си глава другой организации, Crisis, Джон Спаркс: "Они [правительство] идут верным путем - развитие программ помощи, психологическая поддержка и так далее. Но, конечно, это не решает проблему бездомности в корне. А корень в том, что у нас нет достаточно социального жилья, наша система социального обеспечения не покрывает оплату жилья, и к тому же существует огромная группа людей, которые из этой системы вообще исключены. И если мы всерьез хотим покончить с бездомностью, то нам необходимо решать эти проблемы".

Теневой министр жилищного хозяйства Джон Хили назвал новый план правительства "хлипким", в котором отсутствуют экстренные меры по решению этой проблемы.

Он также добавил, что следующий кабинет лейбористов, придя к власти, покончит с проблемой бездомности в первый же срок правления, выделив 8 000 единиц жилья тем, кто ночует на улице.