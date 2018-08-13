Вертолет с альпинистами из России разбился в Таджикистане. Пять человек погибли

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Вертолет Ми-8 с группой альпинистов из России совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. В результате происшествия погибли три альпиниста и два члена экипажа, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"К сожалению, все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета - россияне", - сказала Интерфаксу пресс-секретарь комитета Таджикистана Умеда Юсуфи.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов - 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана.

Посольство России в Душанбе не располагает официальными данными о личности и гражданстве погибших.

Альпинистов обнаружили спасатели

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 12 августа. Альпинисты возвращались на нем в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на Пик Исмоила Сомони.

Причина жесткой посадки пока неизвестна.

В воскресенье вечером с экипажем вертолета не удавалось связаться из-за плохих погодных условий. Три вертолета со спасателями и медработниками вылетели к леднику Фортамбек в 13 августа утром.

Спасательную операцию координирует комитет по ЧС при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, минобороны и минздрава республики.

На место происшествия для эвакуации альпинистов также вылетели два российских военных вертолета Ми-8, дислоцированные на российской военной базе в Таджикистане, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по ЧС, связь с альпинистами была восстановлена утром 13 августа, они сообщили свои точные координаты.

Что это за гора?

Пик Исмоила Сомони - это самая высокая вершина в Таджикистане, а также наивысшая точка бывшего СССР. Высота горы составляет 7495 метров.

"Она всегда была очень очень притягательной для альпинистов, совершающих высотные восхождения. Но она требует высокой квалификации", - рассказал Би-би-си Андрей Волков, президент Федерации альпинизма России.

В 1930-е годы гора получила название пик Сталина в честь 55-летия советского лидера. Спустя 30 лет гору, в эпоху десталинизации, вершину переименовали в пик Коммунизма. После распада СССР власти Таджикистана переименовали гору в Пик Исмоила Сомони, основавшего первое таджикское государство.