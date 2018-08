Ticketmaster решила закрыть сервисы по перепродаже билетов

Правообладатель иллюстрации PA / Getty Image caption Группа Little Mix среди тех, кто протестует против завышенных цен на сайтах перепродажи билетов

Компания Ticketmaster решила закрыть принадлежащие ей сервисы по перепродаже билетов на концерты и другие массовые мероприятия.

Сайты Seatwave и Get Me In подвергаются резкой критике из-за того, что их активно используют профессиональные спекулянты, скупающие билеты в больших количествах для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

Оба сервиса прекратят работу в октябре. Продать купленные билеты можно будет напрямую на сайте Ticketmaster.

Управляющий директор Ticketmaster в Великобритании Эндрю Парсонс заявил: "Мы знаем, что фанаты устали видеть, как билеты исчезают из официальной продажи, чтобы появиться на сайтах вторичного обращения втридорога, поэтому нам пришлось принять меры".

Теперь пользователи смогут продать купленные билеты лишь по себестоимости или по меньшей цене. При этом система будет взимать с покупателя комиссию в размере 15%, чтобы покрыть расходы продавца на бронирование билетов.

Звезды против спекулянтов

Ticketmaster пообещала быть максимально прозрачной в том, что касается разницы в цене между номинальной и перепродаваемой стоимостью билетов.

При выборе билета пользователь сможет увидеть план мест на концерте, в театре или на спортивном состязании, на котором непроданные места будут окрашены в синий цвет, а перепродаваемые места - в розовый.

Решение о закрытии сайтов Seatwave и Get Me In было принято после того, как стало известно о законопроекте правительства Ирландии, который запрещает перепродажу билетов по цене выше номинала.

Между тем британское управление по защите конкуренции и рынкам проводит расследование деятельности игроков на рынке вторичного оборота билетов. Ведомство заявило, что рассматривает возможность обращения в суд с иском в отношении швейцарской компании Viagogo.

Возможно, нынешнее решение Ticketmaster - это попытка предугадать дальнейшее развитие событий, а также желание перестроить свой бизнес до того, как он попадет под действие запретов.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Эд Ширан запрещает своим фанатам покупать билеты на сайтах перепродажи

Также это хорошая возможность "пустить пыль в глаза" таким сайтам, как Twickets, на которых пользователи могут перепродавать билеты друг другу по стоимости, которая может превышать номинал не более чем на 10%.

Именно этот сервис стал официальным дистрибутором билетов в концертных турне таких исполнителей, как Адель и Эд Ширан. Обрывая связи со спекулянтами билетов, Ticketmaster надеется расположить к себе музыкантов и исполнителей.

"Мы давно планировали закрыть свои вторичные сайты и организовать обмен билетами на Ticketmaster. Продать билет через Ticketmaster очень легко: мы берем на себя всю сложную работу, определяя максимальную стоимость билета. Продавец не платит за комиссию ни пенса", - сообщил в блоге Эндрю Парсон.

Некоторые изменения уже вступили в силу. Например, с 13 августа сайты Get Me In и Seatwave больше не будут пополняться новыми концертами, спектаклями и спортивными мероприятиями.

Полностью для жителей Британии и Ирландии сайты закроются в октябре, а для жителей других европейских стран - до конца года.

Однако на рынке остаются другие крупные сайты, на которых спекулянты по-прежнему смогут перепродавать билеты с выгодой - например, Viagogo и принадлежащая Ebay Stubhub.

Ассоциация агентов и ритейлеров по продаже билетов приветствовала решение Ticketmaster, отметив, что у покупателей билетов появилось новое место, где они могут безопасно перепродать свои билеты.

Глава ассоциации Джонатан Браун отметил, что перепродажа билетов ради выгоды продолжится на других сайтах, в том числе и зарубежных.

"Работа по контролю за выполнением британских законов, которую проводит управление по защите конкуренции и рынкам и другие организации, очень важна", - добавил он.