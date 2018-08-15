Следствие попросило о переводе участниц "Нового величия" под домашний арест

Media playback is unsupported on your device На прошлой неделе следователи просили оставить Павликову в СИЗО, суд их поддержал

Следователь по делу "Нового величия" ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил адвокат Дубовик Максим Пашков. Это произошло в день запланированного марша в защиту девушек.

"Речь идет об обеих девушках. Мне позвонил следователь, сказал, чтобы завтра были готовы [прийти на рассмотрение ходатайства]", сказал Пашков.

Дело в отношении членов "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, участники "Нового величия" собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы.

Среди них оказались две девушки Анна Павликова (на момент ареста ей было 17 лет) и 19-летняя Мария Дубовик. Они не признали свою вину.

По словам адвокатов, после заключения под стражу состояние здоровья обеих девушек серьезно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова выступила за их перевод под домашний арест. Верховный суд запросил материалы дела Павликовой.

Тем не менее 9 августа Дорогомиловский районный суд Москвы в очередной раз продлил девушке арест на месяц.

После этого группа журналисток, телеведущих и актрис инициировала "Марш матерей" в защиту Павликовой, Дубовик и других фигурантов дела.

Марш должен состояться сегодня, он не санкционирован московскими властями. В среду утром организаторы марша получили предостережение от прокуратуры о несогласованности акции.

Утром 15 августа квартиру актрисы Яны Трояновой пришли представители уголовного розыска. Актрисы дома не оказалось, поэтому предостережение прокурора вручили ее супругу режиссеру Василию Сигареву.

Вскоре о визите полиции также сообщил муж Анны Наринской - еще одного организатора акции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера сказал, что Кремль следит за этим делом и назвал его "резонансным".