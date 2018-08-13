Уволен агент ФБР, критиковавший Трампа в переписке с любовницей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своей переписке Строк и его коллега называли Трампа "идиотом" и использовали в его адрес нецензурную лексику

Агент ФБР Питер Строк, критиковавший президента США Дональда Трампа в личной переписке с коллегой и бывшей любовницей, уволен, сообщил его адвокат Айтан Гольман. Строк участвовал в расследовании о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Адвокат назвал решение об увольнении 48-летнего сотрудника ФБР, занимавшего пост замначальника контрразведывательного управления бюро, политически мотивированным.

Гольман заявил, что решение уволить агента Строка "является не только отступлением от обычной практики в бюро, но и противоречит словам директора [ФБР] Кристофера Рэя в конгрессе и его заверениям, что ФБР будет руководствоваться установленным порядком при решении этого и других кадровых вопросов".

Президент США Дональд Трамп новость об увольнении Строка встретил с воодушевлением.

"Агента Питера Строка только что уволили из ФБР - наконец-то... Учитывая, что Строк был во главе охоты на ведьм, значит ли это, что она прекратится?" - написал он в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.

Что сделал Строк

Строк, работавший в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, был отстранен от расследования о российском вмешательстве в американские выборы в августе 2017 года, когда вскрылись десятки тысяч смс, которыми он обменивался со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж в 2015-2016 годах.

Еще раньше Строк и Пейдж входили в так называемую узкую группу сотрудников ФБР, которые расследовали дело о частном почтовом сервере Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем.

В этих сообщениях Строк и Пейдж нелицеприятно отзывались о Трампе и выражали поддержку его сопернице на выборах Клинтон.

В частности, в одной из таких переписок на реплику Пейдж "Неужели Трамп может стать президентом?!" Строк отвечает: "Нет. Он не станет. Мы остановим это".

А сама Пейдж однажды написала Строку: "Господи, Трамп - гнуснейший субъект" (в других сообщениях они отзывались о Трампе, используя нецензурную лексику).

Слушания в конгрессе США

Месяц назад Строк выступил на слушаниях в конгрессе. Он признал, что "не выносил" Трампа, но настаивал на том, что это никак не отражалось на его работе.

Его уже бывшая подруга Пейдж, работавшая главным юрисконсультом замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, также выступила перед конгрессменами. Однако ее допрос проходил в закрытом режиме.

Пейдж покинула ФБР несколько месяцев назад. Маккейб был уволен за день до выхода на пенсию в марте этого года.