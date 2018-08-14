В прессу попали скандальные фото Джереми Корбина на могиле боевиков "Черного сентября"

Правообладатель иллюстрации PALESTINIAN EMBASSY IN TUNIS/FACEBOOK Image caption Вместе с Корбином на фото попал Салман Эль-Херфи (третий слева), занимавший в то время пост посла Палестинской автономии в Тунисе. В 2016 году он занял пост посла во Франции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил лидера лейбористов Джереми Корбина из-за фотографии, на которой Корбин возлагает венок на могилу членов организации "Черный сентябрь" в Тунисе, ответственных за теракт в Мюнхене в 1972 году.

5 сентября 1972 года члены группировки, подконтрольной Организации освобождения Палестины (ООП), совершили нападение на олимпийскую сборную Израиля, приехавшую на Игры в Мюнхен, в результате чего погибли 11 израильтян - (4 тренера, 5 спортсменов и двое судей), а также один западногерманский полицейский.

На фото, сделанных в 2014 году в Тунисе, видно, как Джереми Корбин принимает участие в поминальной церемонии на могиле боевиков "Черного сентября" и ООП и возлагает траурные венки.

При Корбине британских лейбористов постоянно критикуют за процветающий в рядах партии антисемитизм. Ранее министр внутренних дел Британии Завид Джавид призвал Корбина уйти в отставку и из-за обстановки в партии в целом, и из-за скандальной фотографии в частности.

Извиниться и уйти с поста требуют от Корбина и семьи погибших в мюнхенском теракте спортсменов.

Сам Корбин утверждает, что фотографии истолковали неправильно.

"Опасен для общества"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов заявляет, что его действия неправильно поняли

Скандальные фотографии были сделаны в 2014 году, но обнародованы лишь сейчас на страницах британской газеты Daily Mail. Вместе с фотографиями газета опубликовала реакцию на них семей израильских спортсменов, погибших в Мюнхене. Они говорят, что Корбин "опасен" для общества.

Представители партии лейбористов, как и сам Корбин ранее, в ответ на статью заявили, что их лидер поминал не радикалов, организовавших теракт, а жертв израильского авианалета на штаб-квартиру Организации освобождения Палестины, в ходе которого погибли 47 человек.

Правда, потом Корбин признал, что действительно наблюдал, как к могилам членов "Черного сентября" возлагают цветы, но сам в церемонии не участвовал.

Опубликовавшая фотографии Daily Mail приходит к выводу, однако, что по ряду признаков Корбин участвовал в церемонии: на одном из снимков Корбин помогает держать траурный венок, а на другом - этот венок уже лежит у могилы члена ООП.

Кроме того, считает газета, вряд ли погибшие при бомбардировке члены ООП и боевики, стоявшие за организацией теракта 1972 года, лежат на одном мемориале - они погибли в разное время и в разных местах.

Перепалка с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник в "Твиттере" написал, что Корбин "достоин всеобщего осуждения".

"Всеобщего осуждения заслуживает убийство израильскими военными с марта этого года 160 палестинских протестующих в секторе Газа, включая десятки детей", - парировал Корбин.

Пропустить Twitter пост , автор: @netanyahu The laying of a wreath by Jeremy Corbyn on the graves of the terrorist who perpetrated the Munich massacre and his comparison of Israel to the Nazis deserves unequivocal condemnation from everyone – left, right and everything in between — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 13 августа 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @jeremycorbyn Israeli PM @Netanyahu's claims about my actions and words are false.



What deserves unequivocal condemnation is the killing of over 160 Palestinian protesters in Gaza by Israeli forces since March, including dozens of children.https://t.co/H5nXqi3pnU — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 13 августа 2018 г.

Вскоре к спору подключилась член партии лейбористов Люсиана Бергер, которая заявила, что в случае с похоронами или поминальными мероприятиями "присутствие на них означает участие", и потребовала от Корбина извинений.

Другая соратница Корбина по партии Маргарет Ходж написала в "Твиттере": "Единственный способ для Джереми Корбина решить эту ситуацию - доказать, что все ошибаются на его счет, и сделать шаг, к которому мы все его призываем. Он должен следовать принятому международным сообществом толкованию понятия "антисемитизм".

Обвинения в антисемитизме

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бывший мэр Лондона, лейборист Кен Ливингстон говорит, что не надо путать антисемитизм с критикой политики Израиля

Обвинения в антисемитизме преследуют Лейбористскую партию Великобритании уже не первый год.

В июле 2018 критике подвергся новый партийный кодекс поведения. В нем говорилось: "Антисемитизм - это расизм. Он неприемлем в нашей партии и в обществе в целом". Однако, по мнению еврейского сообщества, в кодексе не было прописано официальное определение антисемитизма, которое содержится в документах международного "Союза памяти Катастрофы европейского еврейства". В партии с этим аргументом не согласны.

Когда член исполкома, пытаясь защитить Джереми Корбина, сказал, что фальшивые обвинения в антисемитизме исходят от "еврейских фанатиков Трампа", ситуация усугубилась еще больше. Партийному функционеру пришлось заверять, что его неверно процитировали. Весной ряды лейбористов покинул - экс-мэр Лондона Кен Ливингстон.

За два года до этого он вместе с еще одной представительницей лейбористов в парламенте Наз Шах был временно изгнан из партии за антисемитские высказывания.

Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно обвиняла оппозицию в антисемитистских настроениях. В апреле 2018 Мэй направила критику лично в адрес Корбина, заявив, что не намерена принимать обвинения в черствости от человека, который сам позволяет антисемитизму процветать в его партии.