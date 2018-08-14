В прессу попали скандальные фото Джереми Корбина на могиле боевиков "Черного сентября"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил лидера лейбористов Джереми Корбина из-за фотографии, на которой Корбин возлагает венок на могилу членов организации "Черный сентябрь" в Тунисе, ответственных за теракт в Мюнхене в 1972 году.
5 сентября 1972 года члены группировки, подконтрольной Организации освобождения Палестины (ООП), совершили нападение на олимпийскую сборную Израиля, приехавшую на Игры в Мюнхен, в результате чего погибли 11 израильтян - (4 тренера, 5 спортсменов и двое судей), а также один западногерманский полицейский.
На фото, сделанных в 2014 году в Тунисе, видно, как Джереми Корбин принимает участие в поминальной церемонии на могиле боевиков "Черного сентября" и ООП и возлагает траурные венки.
При Корбине британских лейбористов постоянно критикуют за процветающий в рядах партии антисемитизм. Ранее министр внутренних дел Британии Завид Джавид призвал Корбина уйти в отставку и из-за обстановки в партии в целом, и из-за скандальной фотографии в частности.
Извиниться и уйти с поста требуют от Корбина и семьи погибших в мюнхенском теракте спортсменов.
Сам Корбин утверждает, что фотографии истолковали неправильно.
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"Опасен для общества"
Скандальные фотографии были сделаны в 2014 году, но обнародованы лишь сейчас на страницах британской газеты Daily Mail. Вместе с фотографиями газета опубликовала реакцию на них семей израильских спортсменов, погибших в Мюнхене. Они говорят, что Корбин "опасен" для общества.
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Представители партии лейбористов, как и сам Корбин ранее, в ответ на статью заявили, что их лидер поминал не радикалов, организовавших теракт, а жертв израильского авианалета на штаб-квартиру Организации освобождения Палестины, в ходе которого погибли 47 человек.
Правда, потом Корбин признал, что действительно наблюдал, как к могилам членов "Черного сентября" возлагают цветы, но сам в церемонии не участвовал.
Опубликовавшая фотографии Daily Mail приходит к выводу, однако, что по ряду признаков Корбин участвовал в церемонии: на одном из снимков Корбин помогает держать траурный венок, а на другом - этот венок уже лежит у могилы члена ООП.
Кроме того, считает газета, вряд ли погибшие при бомбардировке члены ООП и боевики, стоявшие за организацией теракта 1972 года, лежат на одном мемориале - они погибли в разное время и в разных местах.
Перепалка с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник в "Твиттере" написал, что Корбин "достоин всеобщего осуждения".
"Всеобщего осуждения заслуживает убийство израильскими военными с марта этого года 160 палестинских протестующих в секторе Газа, включая десятки детей", - парировал Корбин.
Вскоре к спору подключилась член партии лейбористов Люсиана Бергер, которая заявила, что в случае с похоронами или поминальными мероприятиями "присутствие на них означает участие", и потребовала от Корбина извинений.
Другая соратница Корбина по партии Маргарет Ходж написала в "Твиттере": "Единственный способ для Джереми Корбина решить эту ситуацию - доказать, что все ошибаются на его счет, и сделать шаг, к которому мы все его призываем. Он должен следовать принятому международным сообществом толкованию понятия "антисемитизм".
Обвинения в антисемитизме
Обвинения в антисемитизме преследуют Лейбористскую партию Великобритании уже не первый год.
В июле 2018 критике подвергся новый партийный кодекс поведения. В нем говорилось: "Антисемитизм - это расизм. Он неприемлем в нашей партии и в обществе в целом". Однако, по мнению еврейского сообщества, в кодексе не было прописано официальное определение антисемитизма, которое содержится в документах международного "Союза памяти Катастрофы европейского еврейства". В партии с этим аргументом не согласны.
Когда член исполкома, пытаясь защитить Джереми Корбина, сказал, что фальшивые обвинения в антисемитизме исходят от "еврейских фанатиков Трампа", ситуация усугубилась еще больше. Партийному функционеру пришлось заверять, что его неверно процитировали. Весной ряды лейбористов покинул - экс-мэр Лондона Кен Ливингстон.
За два года до этого он вместе с еще одной представительницей лейбористов в парламенте Наз Шах был временно изгнан из партии за антисемитские высказывания.
Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно обвиняла оппозицию в антисемитистских настроениях. В апреле 2018 Мэй направила критику лично в адрес Корбина, заявив, что не намерена принимать обвинения в черствости от человека, который сам позволяет антисемитизму процветать в его партии.