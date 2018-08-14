Экс-президент Армении освобожден из-под стражи. Сыграло ли роль недовольство Москвы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберта Кочаряна хотя привлечь к ответственности по делу об убийствах на митингах в начале 2008 года

Освобождение из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна стало неожиданностью не только для армянского общества, но и для многих за пределами страны.

Такое решение принял в понедельник апелляционный суд Армении, удовлетворив жалобу адвокатов Кочаряна. Защита Кочаряна объясняет решение суда неприкосновенностью бывшего президента, гарантированную конституцией страны.

Но многие связывают решение судьи с желанием снизить градус недовольства его арестом среди партнеров и союзников Армении, в том числе и России.

Кочаряна обвиняют в нарушении конституционных норм в связи с делом о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда в ходе беспорядков и столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек. На тот момент Кочарян был президентом Армении.

По этому делу обвиняется также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян. Но Хачатурова выпустили под залог, а Арутюнян находится в розыске.

Неприкосновенность - не гарантия

Как объяснил журналистам адвокат экс-президента Рубен Саакян после оглашения решения апелляционного суда, суд учел то, что Кочарян пользуется правом на неприкосновенность. Адвокат отметил, что Кочарян остается в статусе подозреваемого, но не исключил, что уголовное преследование в его отношении будет прекращено.

По конституции Армении, президент в течение и после срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом. Привлекать к ответственности за действия, не связанные с его статусом, президента можно лишь после завершения его полномочий.

Но в следственной службе Армении говорят, что неприкосновенность не является абсолютной и не распространяется в данном случае на Кочаряна.

Основанием же для предъявления обвинений Кочаряну глава службы Сасун Хачатрян назвал привлечение армии во время событий 1 марта 2008 года.

"Вовлечение армии в политические процессы запрещено как прошлой, так и нынешней редакцией конституции. Привлечение армии возможно лишь в том случае, если было объявлено военное положение, чего, как известно, не было сделано", - цитирует Хачатрян агентство Новости-Армения.

В пресс-службе ведомства заявляют, что считают решение апелляционного суда незаконным и надеются на его обжалование со стороны Генпрокуратуры.

"Политический шум"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Весной 2018 года под давлением уличных протестов в отставку ушел президент Армении Серж Саргсян

Бывший президент провел за решеткой около двух недель. Решение о заключении его под стражу было принято 28 июля судом общей юрисдикции Еревана.

В специальной следственной службе считают, что Кочаряна необходимо оставить под стражей, так как на свободе он может оказывать давление на следствие.

Но фракция бывшей правящей Республиканской партии Армении вскоре после ареста Кочаряна заявила, что обвинение и арест экс-президента не имеют ничего общего с верховенством закона и наносят вред внутренним политическим процессам в стране.

В заявлении отмечается, что фракция затронет эту проблему через парламентские дипломатические каналы на международных платформах.

Ранее изменить меру пресечения пытались более 40 депутатов Национального собрания Армении. Но генеральная прокуратура отклонила их ходатайство.

Сам Кочарян в интервью телекомпании "Еркир медиа" также назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием и "вендеттой".

По мнению директора аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству в Ереване Степана Григоряна, защита Кочаряна и представители республиканской партии с самого начала перевели процесс в политическое поле и подняли "политический шум".

На этом фоне политолог не исключает, что на решение освободить Кочаряна из-под стражи повлияла неодобрительная реакция на его арест и обеспокоенность международных партнеров.

"Не потому, что кто-то любит или не любит Кочаряна, но, в общем, международному сообществу не нравится, когда бывших первых лиц государства сажают или арестовывают", - объясняет он.

Раздражение Москвы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Москва напоминает, что лидер армянской революции Никол Пашинян говорил, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам.

На уголовные преследования по делу о событиях 1 марта 2008 года резко отреагировали в Москве.

Глава российского МИД Сергей Лавров 31 июля заявил, что происходящее в последние дни в Армении идет вразрез с заявлениями нового руководства Армении о том, "что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам".

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян отмечает, что у России много очагов давления на Армению. Раздражение Москвы было вызвано тем, что Кочарян за решеткой "символизировал будущее многих постсоветских диктаторов, в том числе и лично Владимира Путина", считает он.

Но, по словам директора Института Кавказа Александра Искандарян, заявление Москвы касалось скорее преследования генсека ОДКБ, а не бывшего президента.

"Хачатуров не просто армянский гражданин, он - чиновник международной организации, в которой Россия играет важную роль, и для России это имело значение. С Кочаряном не так, он давно не участвует в политике напрямую и тем более никогда не участвовал в российской политике ", - отмечает Искандарян.

При этом, по его словам, сам факт того, что суд имеет возможность принять решение, которое не выгодно власти, в политическом смысле скорее положительное обстоятельство, тогда как дело о событиях 1 марта 2008 года не лишено политической составляющей.

Между тем в рамках борьбы с коррупцией новых властей, по предположению политологов, аресты и задержания бывших чиновников в Армении продолжатся.

По словам Григоряна, нынешние власти Армении двигаются в правильном направлении, но бывшие по-прежнему сохраняют свои рычаги влияния на судебную систему. А это значит, что многие чиновники смогут избежать тюремного наказания, отмечает эксперт.

"У нас нет независимой судебной системы, у нас в системе пока еще громадное число старых кадров. Это очень сложный процесс, мы должны быть готовы к тому, что будут открываться уголовные дела, следственные органы будут хорошо работать, а суды будут отпускать. Это будет очень напоминать то, что происходит в Украине последние четыре года после революции", - отмечает он.