Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп пообещал усилить военную мощь США "как никогда прежде"

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.

Церемония подписания бюджета прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В своей речи перед военнослужащими Трамп пообещал не только увеличить число новобранцев во всех подразделениях армии США, но также заменить стареющие танки, самолеты, корабли и вертолеты более современными моделями.

"Надеюсь, мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется использовать его [новое вооружение]. Но если нам придется это сделать, то ни у кого не останется никаких шансов", - подчеркнул Трамп.

Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна, однако Трамп ни разу не упомянул его имени в своем выступлении, на что обратили внимание многие журналисты и политики.

Сам Маккейн в "Твиттере" написал, что испытывает гордость за то, что закон в итоге был подписан, и в то же время смущен, что документ получил его имя.

Пропустить Twitter пост , автор: @SenJohnMcCain I'm proud the NDAA is now law & humbled Congress chose to designate it in my name. As Chairman of the Armed Services Cmte, I've found high purpose in service of a cause greater than self—the cause of our troops who defend America & all that she stands for. https://t.co/Gco9E57HdC — John McCain (@SenJohnMcCain) 13 августа 2018 г.

Би-би-си выбрала ключевые положения и цифры нового оборонного бюджета, который многие эксперты уже называют крупнейшим в истории страны.

Документ включает в себя три основные статьи расходов:

616,9 млрд долларов - базовый бюджет Пентагона 69 млрд долларов - военные операции за рубежом 21,9 млрд долларов - программа по развитию ядерного оружия

Один из главных пунктов нового бюджета - увеличение денежного довольствия военнослужащих на 2,6% с января следующего года. Такая прибавка к зарплате стала крупнейшей за последние девять лет. Кроме того, штат вооруженных сил США предполагается увеличить более чем на 15 тысяч человек.

Корабли, самолеты и танки

Значительная часть бюджета Пентагона предусматривает закупку, модернизацию и строительство военной техники. В том числе планируется потратить:

24,1 млрд долларов - на строительство 13 новых боевых кораблей

7,6 млрд долларов - на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35

452 млн долларов - на закупку шести ударных вертолетов AH-64E Apache для Национальной гвардии США

225 млн долларов - на закупку боевых бронированных машин Stryker A1 и модернизацию ряда более старых ББМ и танков

Закон также предусматривает ряд ограничений на экспорт военной техники. Например, в документе прописано, что США запрещают поставлять истребители F-35 Турции из-за обеспокоенности Пентагона по поводу возможной сделки Анкары с Москвой о покупке зенитных ракетных систем С-400.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Штат вооруженных сил США предполагается увеличить более чем на 15 тысяч человек

"Сдерживание агрессии"

В законе также прописаны ограничения на сотрудничество с Россией и Китаем. Как отмечается в документе, эти страны "стремятся перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями, используя акты дестабилизации и угрожая безопасности США и их союзников".

В частности, американской администрации и ее подрядчикам запрещено вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые, как указано в законе, являются угрозой национальной безопасности США. Также ограничиваются фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах.

Меры в отношении России сводятся к следующему:

Заморозка сотрудничества в рамках Договора по Открытому небу, который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран;

расширение ограничений в области военного сотрудничества России и США;

усиление оборонного потенциала партнеров США в Европе чтобы при необходимости сдерживать российскую агрессию;

отслеживание и сдерживание кибератак со стороны России, а также Китая, КНДР и Ирана.

"Беспрецедентный масштаб"

Российские власти уже заявили о своей негативной реакции на новый оборонный бюджет США. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что в Москве особенно обеспокоены общим уровнем расходов.

"Около 720 миллиардов долларов - это беспрецедентный масштаб трат на военные цели. Само по себе настораживающее явление", - цитирует Рябкова агентство РИА Новости.

Также, по его мнению, в документе содержится попытка "навязать решение известных проблем в сфере контроля над вооружениями".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиционирование России в США как угрозы беспочвенно, так как американский оборонный бюджет всегда значительно превосходил российский.

Власти Китая также раскритиковали документ, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, упомянутые в законе ограничения в адрес КНР "пронизаны мышлением эпохи холодной войны" и "сгущают краски по поводу китайско-американской конфронтации".