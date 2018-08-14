Смерть соратника Березовского в Лондоне: полиция ищет подозрительный фургон

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Полиция Великобритании разыскивает черный фургон и его водителя, замеченных незадолго до смерти россиянина Николая Глушкова у его дома в Лондоне. За месяцы, прошедшие со смерти Глушкова, полиция так и не смогла установить, что это за автомобиль.

Полицейские считают, что сведения о личности водителя фургона Volkswagen, замеченного у дома Глушкова вечером 11 марта в лондонском районе Нью-Малден, могут помочь разобраться в обстоятельствах смерти 68-летнего россиянина.

Подозрительный автомобиль был замечен на видеозаписях с камер наблюдения. В общей сложности в рамках расследования смерти Глушкова британская полиция получила показания 286 человек и опросила 159 свидетелей.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Кадр с камер наблюдения у дома Николая Глушкова

В полиции просят всех, кто обладаект сведениями о смерти Глушкова, обратиться по британскому номеру 0800 789 321.

На данном этапе расследования полицейские исключают связь смерти Глушкова, найденного мертвым у себя дома 12 марта, с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, которое произошло 4 марта.

Смерть Николая Глушкова

Николай Глушков, в прошлом близкий соратник бизнесмена Бориса Березовского, жил в Великобритании с 2006 года. В 2010-м он получил убежище. В России он обвинялся в мошенничестве и отмывании средств и провел четыре года в СИЗО. С него сняли несколько обвинений и приговорили к сроку, который он уже отбыл в изоляторе.

В 2017 году Глушков был заочно осужден в России по делу о хищении 123 млн долларов в компании "Аэрофлот", в которой он в прошлом работал на посту замгендиректора. Он получил 8 лет заключения.

12 марта 2018 года тело Глушкова было найдено в его доме на юго-западе Лондона. Первоначально сообщалось, что бизнесмен покончил с собой, но полиция расследует его смерть как предположительное убийство.

Никаких задержаний в рамках расследования сделано не было. Дело об убийстве Глушкова также расследуется Следственным комитетом России.