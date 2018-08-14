Суд отменил решение о признании картины "Великая прекрасная Россия" экстремистской

Правообладатель иллюстрации Aleksandra Mudratz/TASS Image caption Алексей Куделин (он же Вася Ложкин) - популярный художник, работающий в жанре "Мультреализм"

Областной суд Новосибирска отменил решение о признании экстремистской картины "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина, который известен под псевдонимом Вася Ложкин.

"СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции", - написал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

На картине изображена карта России золотисто-красного цвета, на которой написано "Великая прекрасная Россия", в окружении стереотипных националистических оскорблений, написанных на черных "территориях" других стран. Самим художником картина была названа "Шестая часть суши".

Министерство юстиции внесло картину "Великая прекрасная Россия" в федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска. В настоящее время картину все еще можно найти в списке.

По данным СПЧ, в рассмотрении дела в 2016 году не участвовали ни автор картины, ни специалисты по изобразительному искусству. Также не была проведена искусствоведческая экспертиза.

Главным доказательством были результаты психолого-лингвистической судебной экспертизы.

"Судом, очевидно, не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. По сути дела, суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции РФ", - заявили в СПЧ.

"Он отменил, но это еще будет пересматриваться. То есть не все закончено еще. То есть отменили то решение, вернули в первую инстанцию. Вот мне сейчас адвокат звонила", - сказал сам Алексей Куделин в комментарии РЕН ТВ.

Алексей Куделин (он же Вася Ложкин) - популярный художник, работающий в жанре "Мультреализм", известен своими юмористическими и сатирическими картинами.