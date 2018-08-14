Миллиарды отдельно, взятки отдельно. Начался суд над полковником Захарченко

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Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у семьи которого обнаружили имущество и наличные на сумму более 9 млрд рублей (154 млн долларов). Захарченко обвиняют в получении взяток, но рекордная сумма наличных, найденная в его квартирах, в деле не фигурирует.

В начале заседания адвокат Валерия Тунникова ходатайствовала о допуске в качестве защитника родственника Захарченко Виктора Емельянова - "близкого лица, имеющего высшее юридическое образование". На просьбу судьи уточнить степень родства Захарченко ответил, что это муж его двоюродной сестры.

"Ко мне адвокат попадает не чаще, чем раз в 23-24 дня. Более того, они участвуют в разных процессах. Плюс есть позиция моя, которую я хотел бы обсудить именно с этим человеком", - пояснил Захарченко. Суд ходатайство отклонил.

Далее прокурор зачитала обвинение: полковнику вменяется получение двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ).

Обвинения

Первый эпизод датируется 2014 годом. По версии обвинения, Захарченко и его соучастник, сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Сенин, с целью получения взятки инициировали проверки предприятий, принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу, чтобы потребовать с него взятку.

Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, 23 сентября 2014 года Дусс передал Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, утверждает обвинение. При этом первоначально соучастники требовали передать им пять млн долларов. Переговоры в целях конспирации они вели в мессенджерах WhatsApp и Viber, "которые не контролируются спецслужбами", зачитала прокурор.

В сентябре 2014 года Захарченко потребовал от Дусса выдачи ему скидочной карты сети его ресторанов La Maree. При этом Захарченко "выражал недовольство в связи с тем, что Дусс не выполняет это требование". И все же, по данным следствия, Дусс понимал, что Захарченко может создать ему проблемы, имея связи в контролирующих и проверяющих органах, поэтому в феврале 2015 года полковник карту получил.

Карта, полученная Захарченко, изначально была рассчитана на 30% скидки, но после первого посещения ресторана полковник потребовал увеличить скидку до 50% "за общее покровительство". По данным обвинения, при оплате счетов в ресторанах Дусса Захарченко сэкономил более 3 млн рублей. Так, в ресторане в Проточном переулке общие скидки по карте Захарченко составили 2 млн 480 тысяч рублей, в ресторане на Грузинской - 468 тысяч рублей, в ресторане на Петровке - на 93 тысяч рублей.

Третий эпизод - злоупотребление служебным положением - в деле Захарченко самый поздний. По версии обвинения, в 2016 году, используя свое служебное положение, полковник воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Захарченко заявил, что не понимает предъявленных ему обвинений. "Обвинение мне непонятно. Считаю его субъективным мнением следствия, которое вообще не основывается на материалах уголовного дела", - заявил подсудимый.

По ходатайству прокурора судья установила порядок рассмотрения дела - сначала доказательства представит обвинение, прокурор планирует допросить свидетелей, затем суд исследует материалы дела.

Захарченко попросил прокурора сказать, каких свидетелей вызову на следующее заседание. "Хоть 10 - к 10 подготовлюсь, будет 20 - к 20", - сказал он. "Не могу сказать, какие свидетели будут, потому что все зависит от явки свидетелей", - ответила прокурор.

Следующее заседание по делу Захарченко назначено на 23 августа.

А что с деньгами?

Замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Наибольший интерес в этом деле вызвали не обвинения в коррупции, а результаты обыска в квартирах семьи полковника. Следователи нашли там склады с почти 8,5 млрд рублей в разной валюте.

Media playback is unsupported on your device Деньги Захарченко изъяли в бюджет. Что можно сделать на эту сумму?

Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли. Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников заявила, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.

Осенью 2017 года генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с заявлением об изъятии в пользу государства арестованных денег и имущества Захарченко и его семьи. 1 декабря иск генпрокуратуры был удовлетворен.

Согласно статье 17 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам", имущество чиновника или госслужащего, а также членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена, может быть принудительно изъято в доход государства.

Защита полковника сочла решение незаконным, поскольку в законе говорится лишь об имуществе детей и супругов, а суд изъял недвижимость в том числе у родителей Захарченко и его бывших гражданских жен. Тем не менее 12 июля имущество и деньги Захарченко и его семьи были обращены в доход государства.

Правда до этого, в мае, выяснилось, что из изъятых у полковника денег пропали 3 млн евро. Пропажу обнаружили сотрудники Сбербанка. Как рассказали в пресс-службе организации, в конце апреля компания "Росинкасс" доставила в банк для пересчета деньги, конфискованные у полковника, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу при пересчете и обратились к правоохранителям, сообщал РБК.