В Генуе обрушился автомобильный мост, есть жертвы
Большой мост, являющийся частью автомагистрали А10 обрушился недалеко от итальянской Генуи. Высота моста составляет 50 метров.
Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики, сообщается о десятках погибших людей.
На фото видно, что рухнула центральная часть моста,
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Мост был построен в 60-е годы прошлого века и был известен как мост Моранди. Обрушившаяся секция насчитывала десятки метров длины. П сообщениям, возможной причиной обрушения стала "усталость конструкций"