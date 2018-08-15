Конфликт Турции и США: Анкара ответила резким повышением пошлин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По утверждению Эрдогана, падение курса лиры - результат враждебной кампании, развязанной иностранными государствами против Турции

Турция резко повысила пошлины на американский импорт, в том числе на произведенные в США автомобили, алкоголь и табак. Таким образом Анкара отреагировала на почти двукратное повышение Вашингтоном пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Согласно решению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пошлины на легковые автомобили из США повышаются на 120%, пошлины на алкогольную продукцию - на 140%, а на табак - до 60%.

Также Анкара вдвое повысила пошлины на другие американские товары: косметику, рис и уголь. Ранее власти Турции объявили о бойкоте американской электроники.

Вице-президент Турции Фуат Октай написал в "Твиттере", что повышение пошлин на американские товары является ответом "на целенаправленные атаки администрации США на экономику [Турции]".

В начале августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года. Санкции коснулись министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, которые играли ведущую роль в задержании и аресте Брансона. Позже США объявили о повышении пошлин на импортируемую из Турции сталь и алюминий.

Национальная валюта - турецкая лира - после введения Вашингтоном санкций в отношении Анкары подешевела сразу на 20%.

Инфляция

В понедельник, 13 августа, курс лиры опустился до рекордно низких значений, однако после этого немного вырос в цене, отыграв потери. С января турецкая лира потеряла в цене около 34% по отношению к доллару, что привело к росту цен на импортные товары в Турции.

Эрдоган заявил, что правительство принимает меры, чтобы добиться стабилизации экономической ситуации. По утверждению Эрдогана, падение курса лиры - результат враждебной кампании, развязанной иностранными государствами против Турции. Эрдоган обвинил США в "попытках поставить Турцию на колени" с помощью угроз.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption По обвинению в шпионаже пастору Эндрю Брансону грозит до 35 лет тюремного заключения

Дело пастора Брансона

Брансона в Турции обвиняют в сотрудничестве с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом и пособничестве терроризму. Гюлена в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году.

США настаивают на том, что Брансон, который прожил много лет в Турции и возглавлял в Измире маленькую протестанскую общину при церкви Воскресения, незаконно удерживается под стражей в Турции уже почти в течение двух лет.

По мнению турецкой прокуратуры, протестант из Северной Каролины Эндрю Брансон контактировал с Фетхуллой Гюленом и получал из-за рубежа деньги, на которые собирался вести подрывную деятельность. Гюлен, бывший соратник Эрдогана, с 199 года живет в США.

В обвинительном заключении говорится, что пастор также занимался военным шпионажем под видом миссионера. Анонимный свидетель в суде утверждал, что священник проповедовал среди прихожан идею создания христианского движения среди курдов и государства на его основе.

По обвинению в шпионаже пастору грозит до 35 лет тюремного заключения.

Брансон свою вину признавать отказывается. Осенью прошлого года Турция предложила США обменять его на Гюлена, однако американские власти отказываются выдавать исламского проповедника.

В среду, 15 августа, суд в Турции отказался отпустить Брансона из-под домашнего ареста. В начале августа Брансону заменили предывание под стражей на домашний арест в связи с ухудшением здоровья пастора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у США нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Брансон совершил что-то противозаконное.

Ухудшение отношений

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние годы переживают не лучшие времена. Турецкие власти недовольны отказом США выдать ей проповедника Фетхуллу Гюлена.

Кроме того, власти Турции, входящей в НАТО, выражали возмущение тем, что США сотрудничают в Сирии с курдским ополчением. Анкара считает его филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая борется за курдскую автономию с 1984 года. В Турции она признана террористической организацией.

В феврале 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения между Турцией и США еще никогда не были настолько плохими. Он отметил, что их нужно срочно налаживать, пока такая возможность еще остается.

В итоге после переговоров с американцами были созданы рабочие группы, призванные работать над нормализацией отношений. Но буквально месяц спустя Чавушоглу обвинил Вашингтон в неисполнении обещаний и снова заявил, что отношения с США находятся на грани краха.