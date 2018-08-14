"ВКонтакте" рассекретит статистику запросов властей о пользователях

Правообладатель иллюстрации Anton Vaganov/Interpress/ TASS Image caption Российские соцсети обязаны предоставлять информацию о пользователях по запросу госорганов

Крупнейшая социальная сеть в России "ВКонтакте" планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так представители соцсети отреагировали на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям.

"Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов", - заявили Би-би-си во "ВКонтакте".

Россиян все чаще обвиняют по уголовным статьям на основе их интернет-активности: по данным правозащитной группы "Агора", в 2016 году органы завели 298 дел против пользователей, в 2017-м - уже 411. В основном пользователей обвиняют по экстремистским статьям, а информацию об авторах постов, репостов, лайков и комментариев следователи получают у IT-компаний.

При этом, как отмечали правозащитники, именно посты во "ВКонтакте" чаще всего вызывали интерес следователей.

Именно в этой соцсети размещала мемы 23-летняя Мария Мотузная из Барнаула. Как и сотням других пользователи соцсети, Мотузной грозит тюремный срок по обвинению в экстремизме из-за сохраненных в ее аккаунте "ВКонтакте" картинок.

В "Агоре" утверждали, что администрация "ВКонтакте" активно сотрудничает со следственными органами, раскрывает данные пользователей, их адреса, телефоны, время выхода в интернет.

Реформа "ВКонтакте"

13 августа на волне критики в ее адрес соцсеть "ВКонтакте" объявила о реформе приватности.

Согласно новым правилам "ВКонтакте", только автор сможет посмотреть, кто репостнул его запись, а свои аккаунты пользователи смогут закрыть от всех, кроме друзей.

Однако эту информацию все равно придется раскрыть по требованию властей. Согласно пакету законов Яровой и закону "Об оперативно-розыскной деятельности", российские компании обязаны предоставлять персональные данные любых пользователей, какими бы абсурдными ни казались обвинения властей.

"Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса, - рассказали Би-би-си представители соцсети. - Те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. Более того, были случаи, когда правомерность запросов оспаривалась в суде".

"ВКонтакте" в ответ на запрос Русской службы Би-би-си пообещала делиться "общей статистикой запросов". При этом январское постановление правительства России запрещает компаниям разглашать информацию "о конкретных фактах и содержании" взаимодействия с ФСБ.

Каким образом "ВКонтакте" сможет публиковать статистику запросов при таком ограничении, в компании не уточнили. Впрочем, никакого наказания за разглашение этой информации не предусмотрено.

Иностранные компании и запросы от России

Западные компании тоже получают запросы из России, но не все спешат их удовлетворять. Результаты они публикуют раз в полгода в отчетах о прозрачности.

Как показал анализ Би-би-си, из технологических гигантов только Apple активно сотрудничает с российскими властями.

В 2017 году компания удовлетворила рекордное количество запросов из России - 589. При этом Россия не является лидером по количеству запросов - Германия, США и Испания обращаются в Apple по несколько тысяч раз в год.

Microsoft, Facebook, Twitter, напротив, отказываются предоставлять данные российским властям, - даже по так называемым срочным запросам, предполагающим, что от их удовлетворения может зависеть чья-то жизнь.

Apple удовлетворяет беспрецедентно много запросов из России, - соглашается руководитель проекта "Роскомсвобода" Атем Козлюк. - Мы не помним, чтобы другие соцсети и сервисы давали такую результативность. Западные интернет-компании в целом готовы предоставлять властям России данные пользователей, но по решению суда. Как правило, речь идет о криминале - мошенничестве, фишинге, детской порнографии, торговле наркотиками".

"В этом их отличие от российских соцсетей, которые удовлетворяют любые входящие запросы от спецслужб и Роскомнадзора, причем часто эти запросы политически мотивированы", - добавляет он.