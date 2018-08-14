В Москве скончался писатель Эдуард Успенский

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В Москве в возрасте 80 лет скончался писатель, сценарист, автор детских книг и телеведущий Эдуард Успенский.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы он страдал от тяжелого заболевания.

В начале августа сообщалось, что писатель потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский придумал многих популярных персонажей - крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика.

В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области.

Сочинением стихов и рассказов он начал заниматься в старших классах школы. Творческий путь Успенский начал как юморист.

В 1966 году у него совместно с Аркадием Аркановым, Григорием Гориным и Феликсом Камовым вышла книга "Четверо под одной обложкой".

В 1960-1970 годах вышли его книги "Крокодил Гена и его друзья", "Чебурашка и его друзья" и "Отпуск крокодила Гены", которые принесли ему огромную популярность.

В 1980-1990 годах писатель опубликовал новую серию детских книг - "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу" и другие.

Детские стихи Успенского печатали в "Литературной газете". В дальнейшем он стал автором сценария мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, о приключениях друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки" и "Пластилиновая ворона".

Успенский был создателем телевизионных передач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и других.