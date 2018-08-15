СКР завел дело об избиении заключенных в Забайкалье после матча Россия-Хорватия

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Один из заключенных утверждает, что сотрудники ФСИН решили выместить на нем свою досаду после проигрыша сборной России

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении осужденных в забайкальской исправительной колонии №5 после футбольного матча Россия-Хорватия 7 июля.

1 августа интернет-издание "Медуза" и еще ряд СМИ опубликовали текст опроса двух заключенных колонии, которые рассказали, что сотрудники ИК избивали и пытали их с помощью электрошокеров и газа. Пострадавшие утверждают, что сотрудники колонии решили выместить на них досаду из-за поражения российской команды.

"По заявлениям заключенных о применении физической силы сотрудниками читинской исправительной колонии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 2 ст. 286 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе СКР.

Назначены судмедэкспертизы, следователи анализируют записи камер видеонаблюдения, расположенных в здании штрафного изолятора ИК-5.

Как сообщила Би-би-си юрист Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, сотрудники, избивавшие заключенных, пока не установлены.

"В деле указано всего два имени потерпевших, хотя, по нашим сведениям, избиение было массовым", - утверждает юрист.

"Решили выместить досаду"

В своих показаниях один из заключенных - Александр Нохрин - рассказывал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра.

По словам Нохрина, при осмотре сотрудники ФСИН грубо оскорбляли его, а затем провели в помещение камерного типа, где начали избивать с использованием электрошокера. Нохрин утверждал, что в избиении участвовали около шести человек.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии, и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", - цитировала показания Нохрина "Медуза".

Другой заключенный этой же колонии - Евгений Афанасьев - рассказал, что стал свидетелем избиения.

"Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного "Что вы делаете, я диабетик!", потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", - говорил он.

Афанасьев также утверждал, что сотрудники колонии применили газ, когда другие заключенные "начали интересоваться, что происходит, кого бьют".

2 августа пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю сообщала, что следователи проводят проверку о неправомерных действиях сотрудников ФСИН в читинской колонии.

Двое мертвых заключенных

Всего через несколько дней после появления информации о пытках в той же забайкальской колонии были найдены тела двух заключенных. По данным ФСИН, трупы были обнаружены 7 августа.

Причину смерти в ведомстве не называли, однако адвокат правозащитной организации "Зона права" Алана Семигузова сообщила, что оба заключенных совершили самоубийство.

Пресс-секретарь регионального следственного управления Егор Марков сообщил агентству РИА Новости, что факт обнаружения тел двух заключенных якобы никак не связан с заявлениями об избиениях в колонии после матча Россия - Хорватия.

"У нас проводятся две разные проверки. Случаи ничем не связаны между собой, кроме того обстоятельства, что в обоих фигурирует ИК-5 Читы", - отмечал Марков.