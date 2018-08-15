В Москве под проливным дождем проходит "Марш матерей"

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В Москве проходит "Марш матерей", участники которого требуют освободить из-под стражи обвиняемых по делу "Нового величия". В день проведения акции следствие ходатайствовало о переводе 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий по делу.

Сейчас участники акции дошли до здания Верховного суда России и скандируют: "Свободу, свободу" и "Детям не место в тюрьме". В шествии по бульварам до суда приняли участие по меньшей мере несколько сот человек, передают корреспонденты Би-би-си. Акция проходит под проливным дождем.

В пресс-службе столичного управления МВД Интерфаксу сообщили, что в несогласованном мероприятии принимают участие порядка 200 человек. Полиция не мешала шествию, но сейчас просит не мешать проходу других граждан и не выходить на проезжую часть. Полицейские говорят, что не станут никого задерживать, если не будет баннеров и плакатов, сообщает "ОВД-Инфо".

Акция "Марш матерей" была объявлена после того, как 9 августа суд оставил Павликову в СИЗО, несмотря на просьбы адвокатов перевести девушку под домашний арест из-за ухудшающегося состояния здоровья.

По словам организаторов акции, среди которых журналистка Анна Наринская, актриса Яна Троянова, телеведущая Татьяна Лазарева и другие, идея состоит в том, чтобы "высказать возмущение делом "Нового величия" и указать на то, что подобные методы силовых органов ставят под угрозу всех подростков и совсем молодых людей".

Акция не согласована с московскими властями. В среду утром домой к Наринской и Трояновой пришли сотрудники правоохранительных органов, чтобы вручить предостережения "о недопустимости нарушения закона".

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Люди начали собираться в Новопушкинском сквере примерно за полчаса до начала акции, многие держали в руках мягкие игрушки. Организаторы подчеркивали, что на акцию не нужно приносить политические плакаты и какую-либо символику. Также в сквере появились активисты движения SERB Гоша Тарасевич и Игорь Брумель, которые начали вступать в перепалки с участниками акции.

Участники марша под проливным дождем прошли по Тверскому и Никитскому бульварам к зданию Верховного суда России на Поварской улице. На проезжую часть они не выходили, дорогу старались переходить по пешеходным переходам.

Дойдя до Верховного суда России, некоторые участники "Марша матерей" положили принесенные с собой игрушки у одного из подъездов суда и начали скандировать: "Свободу!"

Один из организаторов акции Анна Наринская в эфире "Радио Свобода" сказала, что за два часа до начала марша видела возле Новопушкинского сквера полицейских и автозаки, но когда акция началась, их уже не было. "Наверное, произошла какая-то перемена в выборе стратегии", - предположила она.

Когда началось скандирование, сама Наринская призвала собравшихся у суда расходиться: "Очень просим не испортить марш какими-то безобразиями". После этого люди начали кричать "Свободу политзаключенным!"

Накануне власти Москвы призывали "воздержаться от несанкционированного мероприятия", в день проведения акции стало известно, что к ее организаторам пришли представители полиции, чтобы вручить предостережение прокуратуры о недопустимости проведения акции.

Дело "Нового величия"

Анну Павликову, Марию Дубовик и еще восемь человек обвиняют в создании экстремистского сообщества "Новое величие". По версии следствия, они собирались участвовать в "народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима".

Защита Павликовой, как и защита некоторых других фигурантов, утверждает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами.

Павликова и Дубовик являются самыми младшими фигурантками дела, они находятся под арестом с марта 2018 года. По словам адвокатов, после заключения под стражу у обеих девушек серьезно ухудшилось состояние здоровья. За их перевод под домашний арест выступила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

3 августа материалы об аресте Павликовой истребовал на пересмотр Верховный суд России. Ее адвокат Ольга Карлова рассказала Би-би-си, что это "дает огромные шансы на изменение меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или иной другой более мягкий вариант".

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За несколько часов до "Марша матерей" стало известно, что следователь по делу "Нового величия" ходатайствовал о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест. Это решение принято в связи с завершением основных следственных действий и "с учетом данных о личностях" обвиняемых, заявили в Следственном комитете России.

В четверг следователь Виктор Малюкин попросит Дорогомиловский суд Москвы об изменении меры пресечения. На прошлой неделе тот же суд отказался отпустить Павликову из СИЗО, согласившись с позицией обвинения о том, что она может оказать давление или скрыться.