Предполагаемый виновник массовой передозировки задержан в Коннектикуте

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Более 40 человек отравились наркотиками в парке около Йельского университета

Полиция американского штата Коннектикут задержала предполагаемого продавца синтетического наркотика, из-за которого произошло массовое отравление людей на лужайке близ Йельского университета.

В ночь на среду десятки человек были найдены в бессознательном состоянии в парке Нью-Хейвена и других местах города.

Только из парка возле университета прибывшие по вызову медики отправили для срочной госпитализации 18 человек с признаками передозировки.

Предположительно, пострадавшие приняли наркотик K2, и действие вещества оказалось гораздо сильнее, чем они ожидали.

За этим инцидентом последовало еще несколько аналогичных случаев передозировки в Нью-Хейвене.

По данным местного телеканала NBC News Connecticut, за сутки в Нью-Хейвене наркотиками отравились по меньшей мере 76 человек. Многие из пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

Большинству пострадавших не помог медицинский препарат, который обычно применяется врачами при передозировке опиоидов у пациента.

По предположению врачей больницы Йель Нью-Хейвен, в наркотик мог быть добавлен фентанил - крайне опасный опиоид.

Серия отравлений совпала по времени с публикацией Центра по контролю и профилактике заболеваний США нового доклада, в котором сообщается, что в США в 2017 году 72 тысячи человек умерли от передозировки наркотиков.

Это больше, чем количество американцев, погибших от СПИДа, в автомобильных авариях и уличных перестрелках.

В США смертность от употребления синтетических опиатов вдвое превышает смертность от огнестрельного оружия и дорожно-транспортных происшествий. За период с 2012 по 2016 годы она возросла среди мужчин в 10 раз и среди женщин - в пять раз .

Смертельная доза

Число смертей от передозировки наркотиками выросло в США из-за распространения синтетических наркотиков, таких как фентанил.

Смертельная доза для человека - всего 2 мг фентанила, по размеру это несколько крупинок соли.

Несмотря на то, что получить передозировку при приеме фентанила очень легко, этот наркотик пользуется большим спросом из-за дешевизны его производства.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2015 по 2016 год число смертельных случаев от передозировки синтетическими наркотиками выросло в два раза.

По словам главы пожарной службы Нью-Хейвена Джона Элстона, сейчас все чрезвычайные службы перегружены работой.

"Люди по нескольким разным причинам самостоятельно принимают различные препараты... И все службы - полиция, поджарные, врачи, больницы - перегружены работой. И эта проблема никак не решается", - отметил глава пожарной службы.

Ранее эксперты во Всемирном докладе по наркотикам ООН отметили, что злоупотребление опиодными препаратами становится глобальной эпидемией.