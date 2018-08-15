"Какого черта вы творите": банды подростков в Швеции сожгли 80 машин

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Десятки автомобилей вспыхнули один за другим в городах на западе Швеции

Десятки автомобилей вспыхнули ночью сразу в нескольких города на западе Швеции. Полиция считает это спланированной акцией.

Банды подростков с черными повязками на лице разбили и сожгли почти 80 машин. Хулиганская акция началась около девяти вечера по местному времени. Большинство инцидентов произошло в Гетеборге, но поджоги были также зафиксированы и в городах в радиусе 100 км от него.

"Похоже, мы имеем дело с тщательно спланированной, почти военной, операцией", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

В эту ночь машины также горели в Тролльхеттане - к северу от Гетеборга, и в Фалькенберге (расположенном к югу).

Горящие автомобили обнаружили и в Стокгольме, но пока связь между происшествиями в столице и многочисленными поджогами на западе Швеции установить не удалось.

По сообщениям шведских масс-медиа, молодые люди в масках били стекла автомобилей и плескали внутрь машин горючую смесь. Также они швырялись камнями в полицейских. О пострадавших не сообщается, хотя материальный ущерб очень велик.

Зачем?

Полиции удалось установить личности нескольких подростков, которых находились в районах, где произошли поджоги, и побеседовать с родителями некоторых из них. Однако силовики пока не могут сказать, участвовали эти молодые люди в беспорядках или нет.

Выступая по шведскому радио, премьер-министр Левен обратился к хулиганам с простым вопросом: "Какого черта вы творите?".

Мотивы злоумышленников остаются неясными, но поджигатели во многом повторяют действия участников ночных беспорядков, которые прокатились по Стокгольму в мае 2013 года. Тогда поводом послужила смерть пожилого человека: он размахивал мачете перед полицейскими и был застрелен. Полицию обвинили в жестокости, и по бедным районам, заселенным в основном иммигрантами, прокатилась волна погромов - молодые люди в масках громили и поджигали машины.

Беспорядки 2013 года вызвали волну дебатов об иммиграционной политике страны, безработице и растущем разрыве в благосостоянии между богатыми и бедными шведами.

Через три недели, 9 сентября, в Швеции состоятся выборы, и вопрос миграции остается одним из самых важных во внутренней политике.

Рейтинги правящей Социал-демократической партии упали до самого низкого показателя за всю ее историю, к большой радости партии "Шведские демократы", известной своей антииммигрантской позицией.