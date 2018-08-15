Бэнкси не имеет отношения к выставке своих работ в Москве. Это нормально?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британский уличный художник Бэнкси, который сохраняет свое инкогнито, заявил, что не имеет никакого отношения к выставке своих работ в Москве. Организатор выставки не видит в этом заявлении ничего скандального, выставка и не позиционировалась как согласованная с Бэнкси.

Российские СМИ в среду заметили, что в верифицированном аккаунте художника в "Инстаграме", который, как считается, действительно ведет Бэнкси, появилась переписка с одним из читателей.

"Привет, Бэнкси. Я увидел это и подумал о тебе", - написал читатель и приложил к сообщению фото Центрального дома художника в Москве, на фасаде которого висит афиша выставки Бэнкси. Художник поинтересовался, что это такое. Читатель объяснил, что это московская выставка работ Бэнкси, билет на которую стоит 20 английских фунтов (1700 рублей по текущему курсу).

На что Бэнкси ответил: "Ты же понимаешь, что я не имею к этому никакого отношения, да". И добавил, что не берет денег за просмотр своих работ. На реплику читателя, не хотел бы художник как-нибудь отреагировать на эту ситуацию, тот написал в ответ: "Не уверен, что я тот человек, который должен жаловаться на людей, которые выставляют мои работы без разрешения".

Выставка "Бэнкси: гений или Вандал. Решаешь ты!" проходит в ЦДХ со 2 июня (до 2 сентября). В сюжете российского телеканала "Культура", который вышел накануне открытия выставки, говорилось, что знаменитый британский автор граффити в курсе происходящего. Однако после переписки Бэнкси в "Инстаграме" продюсер и организатор выставки Александр Начкебия высказался в том духе, что художник мог ничего не знать.

"Мы никогда не позиционировали эту выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию", - сказал Начкебия РИА Новости.

"То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", - добавил продюсер выставки.

Media playback is unsupported on your device "Он как Шекспир": в Россию впервые привезли выставку Бэнкси

В интервью телеканалу "Дождь" он пояснил, что экспозиция была собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять их. При этом Начкебия поправил вступившего в переписку с Бэнкси человека. По его словам, билет на выставку не 20 фунтов, а всего 8 фунтов (650 рублей в выходной день).

Работы Бэнкси выставляются в России впервые. В ЦДХ представлены около 100 экспонатов - принты, фотографии, 3D-объекты и другое, следует из пресс-релиза выставки. Экспозиция, сказано в нем, составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

"На сегодня выставку уже посетили 252 000 человек, - заявил "Дождь" Начкебия. - Московская выставка Бэнкси будет самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Бэнкси, в том числе организованных им лично".

Бэнкси - британский андерграундный художник и политический активист, скрывающий свою личность. Его работы можно увидеть на улицах Лондон, Нью-Йорка, Барселоны, Берлина и других городов.

В 2016 году специалисты из Лондонского университета королевы Марии заявили, что им удалось вычислить уличного художника с помощью системного анализа мест, где он создавал свои работы. Они пришли к мнению, что за псевдонимом скрывается житель Бристоля Робин Каннингем.

Также существует версия, что Бэнкси - это участник трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная, а некоторые полагают, что граффити Бэнкси - коллективное творчество нескольких художников.