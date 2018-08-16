Рейтинг ФИФА сильно поменялся после ЧМ-2018. Россия поднялась на 49 место

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По итогам чемпионата мира по футболу сборная России поднялась с 70-го на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

В ходе турнира, проходившего в России, команда под руководством Станислава Черчесова впервые в истории вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии.

Новая версия рейтинга ФИФА должна была выйти 19 июля, однако организация перенесла ее публикацию на 16 августа. Предыдущий список сборных был опубликован 7 июня, за неделю до старта чемпионата мира.

Первое место в обновленном рейтинге ФИФА занимает сборная Франции, которая в июле стала чемпионом мира. По сравнению с прошлым рейтингом она поднялась на семь позиций.

На втором месте расположилась Бельгия, на третьем - Бразилия (по сравнению с июньским списком они поменялись местами).

Сборная Хорватии, в этом году впервые в истории сыгравшая в финале мундиаля, заняла четвертую позицию в списке (в июне занимала лишь 20-е место).

Россия на этот раз расположилась между командами Камеруна и Нигерии, заняв 49-ю строку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российской сборной впервые в истории удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Также резко улучшими свои показатели сборная Англии (поднялась с 12-го на 6-е место) и сборная Уругвая (с 14-го на 5-е место).

Сильнее всего ухудшился показатель у сборной Германии. В июньском рейтинге ФИФА она занимала первое место как действующий чемпион мира, однако в обновленном списке она откатилась на 15-е место после сенсационного вылета из ЧМ-2018 на групповом этапе.

Система ранжирования национальных сборных по футболу была впервые была введена ФИФА в 1993 году. В основе системы лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за каждый год.