Суд согласился отпустить 18-летнюю Анну Павликову из СИЗО

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Анна Павликова взяла с собой в суд книгу Александра Панчина "Сумма биотехнологии" о генетически модифицированных организамах

Дорогомиловский суд Москвы согласился отпустить из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову, самую младшую из обвиняемых по делу "Нового величия", передает корреспондент Би-би-си. Накануне об этом попросил следователь. В поддержку Павликовой и 19-летней Марии Дубовик в Москве прошел "Марш матерей".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению", - объявила судья Ирина Деваева. При этом она запретила Павликовой пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а также общаться со СМИ.

По просьбе следствия

Выступая в суде, следователь сказал, что все свидетели по этому уголовному делу уже допрошены, а экспертизы назначены. "Таким образом, осталось только получить заключения экспертиз и ознакомить с ними обвиняемую и ее адвокатов. Оснований для сохранения Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражей больше не имеется", - цитирует его Интерфакс.

Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия: "Учитывая изложенные следствием обстоятельства, а также положительные характеристики обвиняемой и ее состояние здоровья, ходатайство следствия поддерживаю и прошу удовлетворить".

Сама Павликова также заявила в суде, что поддерживает ходатайство следствия. Судья спросила у нее, сколько комнат в квартире и кто в ней фактически проживает.

На вопрос судьи о наличии у Павликовой тяжелых хронических заболеваний обвиняемая ответила, что у нее невроз, и добавила, что она наблюдается у невролога и эндокринолога. Адвокат Павликовой Ольга Карлова попросила суд приобщить копии медицинских документов о заболеваниях ее подзащитной.

"Часть из них я огласить не могу. У нее был пролапс митрального клапана - 1-й степени на момент задержания, но сейчас уже 2-я степень, это установлено врачами СИЗО. Также нашли отклонения в головном мозге", - цитирует Карлову "Медиазона".

Накануне следователь Антон Малюгин подал в суд ходатайство о переводе под домашний арест Павликовой и Дубовик, которая также была арестована весной этого года по делу "Нового величия". Как пояснили в Следственном комитете России (СКР), ходатайство связано с завершением основных следственных действий и "отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей".

СКР также сообщал, что решение о подаче ходатайства было принято в том числе "с учетом данных о личностях" Павликовой и Дубовик.

Как рассказывала "Медиазоне" адвокат Карлова, следователь Малюгин вернулся из отпуска и лично привез ходатайство в суд.

Вечером 15 августа в центре Москвы прошел "Марш матерей", организованный группой российских журналисток, телеведущих и актрис. Его участники потребовали освободить фигурантов дела "Нового величия" из-под стражи. Акция не была согласована с властями, но полиция никого не задерживала.

Участники акции прошли от Новопушкинского сквера до Верховного суда России, у одного из подъезда которого оставили детские игрушки - символы поддержки молодых арестанток.

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Дело "Нового величия"

Дело в отношении участников "Нового величия" возбудили в марте этого года. По версии следствия, они собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть.

Обвиняемыми по делу проходят 10 человек, шестеро из них находятся под арестом, в том числе Павликова и Дубовик. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 Уголовного кодекса России).

Правообладатель иллюстрации Anna Artemyeva/Novaya Gazeta Image caption 9 августа суд продлил Анне Павликовой арест, несмотря на состояние ее здоровья

В СИЗО у обеих девушек, как сообщала их защита, ухудшилось здоровье, однако следствие просило суд оставить их под стражей, ссылаясь на то, что они могут оказать давление или скрыться. Суд удовлетворял ходатайства следователей и оставлял девушек в СИЗО.

Мать 18-летней арестованной Юлия Павликова в четверг рассказала в интервью "Коммерсанту" об условиях содержания дочери в следственном изоляторе: "В СИЗО идут навстречу, не зверствуют, все говорят, что очень хорошо там к ней относятся. Единственное, про конвой, который возит ее в суд, рассказывают, что они просто издеваются. Снимают на камеру, говорят вещи вроде: давай рассказывай террористка, что ты там натворила".

Свою вину Павликова и Дубовик не признают. Защита Павликовой, а также защита некоторых других фигурантов дела полагает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами.

Ключевым свидетелем обвинения является некий Руслан Д. (он проходит по делу секретным свидетелем). Как утверждают адвокаты, он не только убедил будущих фигурантов дела создать организацию, но также распределил между ними роли, написал устав и снял помещение для встреч участников.

За смягчение меры пресечения Павликовой и Дубовик ранее выступала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В начале августа Верховный суд России истребовал материалы об аресте Павликовой на пересмотр.