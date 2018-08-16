Девушки, убившие брата Ким Чен Ына отравленным платком, предстанут перед судом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В суд обвиняемых доставили в пуленепробиваемых жилетах (на фото - обвиняемую, в центре, ведут женщины-полицейские).

Девушки, отравившие брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии нервным токсином VX, станут обвиняемыми в полноценном судебном процессе, постановил Верховный суд страны.

Если их признают виновными, им грозит смертная казнь. Суд рассмотрит версию политического убийства. Сами девушки думали, что участвовали в розыгрыше со "скрытой камерой", утверждают они.

Утром в четверг 25-летнюю Сити Айсия и 29-летнюю Доан Ти Хуонг, гражданок Индонезии и Вьетнама, привезли в Верховный суд Малайзии в городе Шах-Алам, пригороде Куала-Лумпура.

Обвиняемые были одеты в пуленепробиваемые жилеты.

Девушек могут обвинить в политическом убийстве. По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить опального бывшего министра КНДР, единокровного брата лидера страны Ким Чен Ына.

Однако для того чтобы Сити Айсию и Доан Ти Хуонг казнили, достаточно, чтобы суд признал их виновными в преднамеренном убийстве, которое в соответствии с 302 статьей малайзийского уголовного кодекса влечет за собой смертную казнь.

Отравленный платок

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао. Сити Айсия набросила на его лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом VX, и спустя 20 минут он скончался.

На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Media playback is unsupported on your device Убийство Ким Чон Нама: все подозреваемые

В здании суда в четверг были приняты повышенные меры безопасности - лобби заполнили вооруженные полицейские. Они же под руки ввели Хуонг и Айсию в зал суда. Обвиняемые предстали перед судьей в бронежилетах и наручниках. По всей видимости, власти опасаются, что тайные спецслужбы, организовавшие убийство Ким Чон Нама, "уберут" и исполнительниц.

Решение судьи о назначении судебного процесса зачитывалось более двух часов.

"Шоу" за 100 долларов

Доан и Айсия считают себя невиновными и утверждают, что стали жертвами шпионской интриги. Их версия не меняется с момента задержания - они говорят, что их пригласили участвовать в телерозыгрыше, который будут снимать скрытой камерой и сказали, что платок пропитан увлажняющим маслом для детей.

За участие в шоу со скрытой камерой Сити Айсие заплатили около ста долларов, говорит она.

Судья усомнился в этой версии. Собранных обвинением доказательств достаточно для процесса по обвинению в "хорошо спланированном заговоре с четырьмя остающимися на свободе северокорейцами", постановил он.

На видеозаписи убийства видно, что сразу после того как Айсия накидывает платок на лицо Кима, она бежит к туалету, по всей видимости для того, чтобы вымыть руки. По мнению судьи, это не сочетается с версией о розыгрыше.

Международное политическое убийство

Убийство родственника лидера КНДР в малайзийском аэропорту считается вторым в истории случаем применения химического оружия - запрещенного нервно-паралитических вещества - против мирных жителей. Третьим таким случаем стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

В деле об убийстве Ким Чон Нама, по версии обвинения, замешаны граждане нескольких стран, включая КНДР и США.

За несколько дней до убийства Ким Чон Нам встречался с неким гражданином США, говорится в судебном решении.

"Полиции не удалось установить ни личность американца, ни мотив встречи, и я не могу исключить версию о политическом убийстве", - цитирует судью агентство Рейтер.

Также к убийству имеют отношение четверо мужчин, которых власти Малайзии считают агентами КНДР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эти подозреваемые, предположительно, граждане Северной Кореи, успели покинуть Малайзию и сейчас находятся на свободе

Вскоре после убийства полиция Малайзии объявила, что разыскивает четверых выходцев из Северной Кореи.

Эти четверо подозреваемых покинули страну вскоре после нападения на Кима. Малайзия обратилась в Интерпол, который выпустил в отношении четверых подозреваемых "красный циркуляр", подразумевающий немедленное задержание в любой стране мира.

Также был задержан гражданин КНДР, подвозивший девушек до аэропорта, но его быстро освободили и разрешили ему выехать из Малайзии.

На видео с камер аэропорта видно, как девушки встречаются с остальными подозреваемыми незадолго до нападения, что также расходится с версией о "розыгрыше", посчитал суд.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как ожидается, адвокаты девушек попытаются доказать, что их подзащитные были только пешками в шпионской игре

Что будет дальше

Суд по делу об убийстве Ким Чон Нама идет с октября прошлого года, но девушки стали официальными обвиняемыми только сейчас. До сих пор следствие излагало доказательства в пользу того, чтобы привлечь их к делу.

Решением суда их адвокаты должны начать работать над стратегией защиты. Это значит, что суд продлится еще около двух месяцев.

Сити Айсия и Доан Ти Хуонг предстанут перед судом в качестве обвиняемых в период между ноябрем 2018 и февралем 2019 года. Точные даты слушаний пока не назначены.

Адвокаты считают, что у них хорошие шансы на оправдательный приговор - если удастся убедить суд, что девушки были просто пешками в сложной шпионской схеме с участием КНДР.

"Мы по-прежнему считаем, что у нас хорошая стратегия защиты", - цитирует агентство Рейтер одного из адвокатов.

"Я не знаю, что делать дальше. Я просто надеюсь, что ее признают невиновной, чтобы она могла вернуться домой", - прокомментировал решение суда отец Доан Ти Хуонг, живущий во Вьетнаме.