На заочном суде над Януковичем прения переросли в скандал

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Янукович не может отказаться от государственного адвоката, заверил судья Владислав Девятко

Государственное обвинение требует от Оболонского районного суда Киева приговорить экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Это заявление прокуроров прозвучало в суде 16 августа во время судебных прений, которые сопровождались столкновениями и скандалами.

Прения продолжатся через месяц, 13-14 сентября, поскольку суд предоставил право новоназначенному государственному адвокату Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела.

Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.

"Не в интересах клиента"

Защитники Виктора Януковича из компании Aver Lex объявили протест против участия в суде назначенного судом государственного адвоката Юрия Рябовола, а также объявили отвод всему составу суда.

Адвокаты утверждают, что экс-президент Украины отказался от государственного защитника, предоставленного ему Центром бесплатной правовой помощи.

Как заявил адвокат Виталий Сердюк, Виктор Янукович не доверяет Юрию Рябоволу и считает, что он будет работать не в его интересах, а в интересах стороны обвинения.

"Рябовол не имеет права быть на этом заседании. Генеральной прокуратуре не удастся ввести в процесс адвоката, который работает не в интересах клиента", - заявил Виталий Сердюк.

Защитники экс-президента утверждали, что Юрий Рябовол не провел "конфиденциальную встречу с клиентом и не согласовал правовую позицию", а также не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Они также говорят, что для его участия в процессе нет правовых оснований, поскольку пять адвокатов не расторгли договора с Виктором Януковичем.

Адвокаты и их помощники с применением силы не пускали Юрия Рябовола в зал заседаний, и попасть туда он мог лишь при поддержке сотрудников полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд объявил, что продолжение прений по делу Януковича - через месяц

Виталий Сердюк также заявил, что суд не заслушал всех свидетелей и утверждал, что "в эту минуту на связи" находятся экс-глава правительства Николай Азаров и Аркадий Ярощук, пилот самолета, на котором Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года.

"Махровое беззаконие" и "дно адвокатской этики"

В течение нескольких часов судья объявлял перерыв в заседании, а как только оно возобновлялось, пятеро защитников экс-президента громко требовали остановить судебное заседание. Впоследствии выяснилось, что они пользовались звукоусилительной аппаратурой. Несмотря на требования судьи вынести динамики из зала, помощники адвокатов прятали их под столом.

Обвинители Руслан Кравченко и Максим Крым все же выступили в рамках прений, но под постоянные выкрики адвокатов: "Прекратите прения!", "Мы протестуем против прений!", "Не нарушайте закон!".

Долгое время Руслан Кравченко и адвокат Виталий Сердюк выступали одновременно.

В какой-то момент во время этого беспорядка защитники Януковича включили через ноутбук связь с экс-премьером Николаем Азаровым, но судья остановил это выступление.

"Это дно адвокатской этики. Ни одна страна мира не видела подобного наглого отношения к правосудию, закону и государству", - заявил журналистам прокурор Николай Крым.

"Махровое беззаконие", - так охарактеризовал события в суде адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Представители военной прокуратуры заявили, что поскольку частные адвокаты постоянно срывают судебные заседания в течение последних недель, у суда не было другого выхода, как назначить государственного бесплатного защитника.

Судья Владислав Девятко сослался на практику Европейского суда по правам человека: отказаться от защитника клиент может только если речь идет о платных адвокатах, а в случае бесплатной помощи такого права нет. Это может произойти только в случае, если государственный адвокат не выполняет свои обязанности. Судья отметил, что пять адвокатов, с которыми договор Виктор Янукович, от защиты не отстранены и во время прений будут иметь достаточно времени для выражения своей позиции.

После нескольких перерывов защитники экс-президента заявили о недоверии и отводе всему составу суда во главе с Владиславом Девятко.

Судебные прения - последний этап судебного заседания, после которых судьи в совещательной комнате будут выносить приговор.

Суд не впервые предоставляет Виктору Януковичу государственного адвоката, но все они через короткое время отказывались от исполнения обязанностей.

Суд начал рассматривать это дело в мае 2017 года.

Одно из главных доказательств в нем - обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Его адвокаты настаивают на невиновности подзащитного по предъявленным обвинениям и говорят о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса. Они не скрывают, что будут подавать заявление в Европейский суд по правам человека.