У матери Володина нашли 400-метровую квартиру. Законно ли это?

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Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина, 72-летней пенсионерки Лидии Барабановой, есть огромная квартира в Москве. Это обнаружилось в разгар пенсионной реформы, но есть ли основания в чем-то обвинять спикера?

По данным Навального, с 2011 года полная тезка матери Володина, Лидия Барабанова, владеет квартирой на Мичуринском проспекте в Москве. Площадь квартиры - 400 квадратных метров, а стоимость, по оценкам оппозиционера, может составлять около 230 млн рублей. В своем блоге Навальный опубликовал копию выписки из Росреестра.

Это дорогая недвижимость даже по московским меркам. Однако формально ни закону о госслужбе, ни закону о противодействии коррупции в этой истории ничего не противоречит.

Родители и другие родственники чиновников и лиц, замещающих госдолжности, могут заниматься бизнесом и владеть недвижимостью в России.

Но нынешняя система декларирования доходов и имущества не охватывает такой тривиальной схемы, как переписывание имущества даже на близких родственников, говорит замдиректора "Трансперенси интернешнл - Р" Илья Шуманов. Такая схема выходит за пределы антикоррупционного регулирования и формально закон в ситуации с Володиным не нарушен, добавляет он.

Мать Володина, бывшая учительница Лидия Барабанова, уже попадала в центр внимания СМИ. Так, оказалось, что в возрасте 72 лет она занялась бизнесом.

Сейчас она владеет несколькими агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях. Принадлежащее ей хозяйство занимало ведущие места по объемам производства и урожайности среди всех агрохолдингов Смоленской области, писала в 2016 году "Медуза". Ей же принадлежит несколько охотничьих хозяйств, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха.

О том, управляет ли бизнесом сама Барабанова, до пенсии проработавшая учительницей, неизвестно. Сама она не давала интервью и о своих хозяйствах не рассказывала.

Володин большую часть жизни официально работал на различных государственных должностях - был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства, замруководителя администрации президента, а в 2016 году стал председателем Госдумы. На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом.

Однако он всегда декларировал высокий заработок. Так, за 2017 год, согласно декларации, он указал доход в 51,4 млн рублей. Официально его высокие заработки всегда объяснялись тем, что раньше он занимался бизнесом, и в 2016 году продал акции принадлежавших ему ранее компаний. Ранее он владел акциями компаний по производству подсолнечного масла, маргарина и майонеза.

Как отмечала "Медуза" в 2016 году, чтобы заработать основу своего благосостояния, у Володина были девять месяцев и два дня в 1999 году, когда он не являлся госслужащим.

Навальный предположил, что Барабанова - лишь фиктивный собственник предприятий.

В России среди госслужащих существует устоявшаяся практика переписывания своих активов на несовершеннолетних детей и престарелых родственников, согласен Шуманов. Он считает предположение Навального "справедливым".

Володин - не единственный российский чиновник с состоятельными родителями. Например, компании, принадлежащие родственникам бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова, успешно выигрывали областные госконтракты.

По мнению Шуманова, для чиновников высшей категории должен быть расширен список родственников, доходы и имущество которых декларируются (сейчас чиновники отчитываются только о доходах несовершеннолетних детей). "Потому что, например, политическое влияние того же спикера Госдумы распространяется на все сферы бизнеса в том числе. И успех в бизнесе у его престарелых родителей - это парадокс", - уверен эксперт.

Би-би-си ожидает ответа на запрос от пресс-службы Госдумы.

Навальный против пенсионной реформы

Навальный признает, что обратил внимание на квартиру матери Володина неслучайно. Ему не понравилось то, как спикер Госдумы агитируют в поддержку повышения пенсионного возраста.

Несколько дней во время обсуждения пенсионной реформы с избирателями Володин оговорился, что если ничего не менять, то встанет вопрос о существовании государственных пенсий вообще. А на вопрос, что делать тем, кто не согласен с повышением пенсионного возраста, он ответил так: "Если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки".

Планы правительства повышения возраста выхода на пенсию вызвали массовое недовольство россиян и обрушение рейтингов президента, правительства и "Единой России". 80% россиян, по данным соцопросов, заявили, что не согласны с более поздним выходом на пенсию.

Навальный, хотя всегда и позиционировал себя как политик либеральных взглядов, поддержал массовое недовольство. Он объявил акции протеста против пенсионной реформы на 9 сентября - единый день голосования в России.