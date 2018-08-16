Россия дала 642 млн рублей на ремонт Капитолия в Гаване. Кому - неизвестно

Правообладатель иллюстрации Roberto Machado Noa Image caption Реставрационные работы на куполе Капитолия в Гаване идут уже несколько лет

Управделами президента России выбрало исполнителя работ по реставрации купола Национального Капитолия в столице Кубы, Гаване. Стоимость контракта - 642 млн рублей (9,5 млн долларов), следует из данных портала госзакупок.

Еще 15,1 млн рублей будет потрачено на проектные работы по восстановлению купола, а 11 млн рублей - на строительный контроль. Как пишет РБК, средства будут выплачены из федерального бюджета.

О том, что российские специалисты "окажут содействие" в реставрации гаванского Капитолия, в мае прошлого года заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, о помощи просили кубинские парламентарии, по этому поводу готовился проект межправительственного соглашения.

В работах по реставрации здания принимают участие российские специалисты, имеющие опыт золочения православных куполов, писал ТАСС со ссылкой на Эусебио Леаля, главу Исторического бюро Гаваны.

Согласно контракту, работы завершатся в 2019 году, к празднованию 500-летия кубинской столицы.

В здании Капитолия будут проходить заседания Национальной ассамблеи народной власти Кубы, однопалатного парламента страны, куда входит 605 депутатов. В последние годы Капитолий не использовался по назначению, там размещались министерство науки, технологии и охраны окружающей среды, а также Академия наук Кубы, сообщал ТАСС.

Тендер прошел в форме закупки у единственного поставщика, но какая компания выиграла, неизвестно. Этой информации в карточке на портале госзакупок нет. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет России.

В управделами президента России пока не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

Куликовское поле и французский атташат

Проектными работами будет заниматься ООО "Зарубежпроект", которое входит группу "Главзарубежстрой", главными бенефициарами которой являются Борис Портнов и Вадим Ледовский. Предприятие занимается не только проектированием, но и строительством.

"Главзарубежстрой" - крупный строительный подрядчик управделами и министерства культуры России. В 2017 году предприятие получило госконтракты на примерно 1,4 млрд рублей, не считая тех, данные по которым не опубликованы.

На сайте компании указано, что она выполнила 27 проектов в разных странах мира от Перу до Японии.

По данным госзакупок, крупнейшие контракты управделами "Главзарубежстрой" получил на ремонт здания военного атташата во Франции (147 млн рублей), здания информационного агентства "Россия сегодня" в Лондоне (72 млн рублей), дома в Риме (63 млн рублей) и столице Никарагуа Манагуа (74 млн рублей), ремонт здания в Токио (94 млн рублей), ремонт служебно-жилого здания в японской Осаке (105 млн рублей).

"Главзарубежстрой" также занимается строительством нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, получив в 2014-м и 2017 годах два контракта на 3,7 млрд рублей.

По заказу минкультуры компания строила музейный комплекс "Куликовское поле" (900 млн рублей) и здания для музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" (1 млрд рублей).

Зарубежные активы

Как правило, управделами президента и подведомственная ей организация "Госзагрансобственность" тратит деньги за рубежом на российское имущество, а не на восстановление культурных ценностей других стран. В основном это здания диппредставительств и резиденции послов.

Есть и четыре принадлежащих управделами культурных объекта - собор святителя Николая Чудотворца в Ницце (Франция), подворье Русской православной церкви в Бари (Италия), музейно-парковый комплекс в Иерихоне (Палестина), Сергиевское подворье в Иерусалиме (Израиль).

Проектная документация для восстановления в Сергиевском подворье исторического облика интерьеров конца XIX - начала ХХ веков обошлась бюджету в 2015 году в 25,6 млн рублей. В 2011 году "Главзарубежстрой" проводил там восстановительные работы за более чем 300 млн рублей, следует из данных "СПАРК-Маркетинга".

Самый дорогой зарубежный контракт управделами - на 7,9 млрд рублей - был заключен на строительство российского культурного центра в Париже.

В 2017 году организация закупила установку системы кондиционирования в жилом доме в Тегеране за 1,14 млрд рублей, еще в 250 млн рублей обошелся ремонт парового котла там же.