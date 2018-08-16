На противника полигона в Волоколамске завели дело из-за гражданства США

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В отношении одного из лидеров протестов против мусорного полигона в Волоколамске завели уголовное дело. Артема Любимова обвиняют в том, что он утаил от властей свое американское гражданство. Сам активист говорит, что гражданства США у него нет.

Любимов - один из самых активных участников протестов в Волоколамске. Он одним из первых начал говорить о проблеме свалки "Ядрово" еще в апреле прошлого года. В марте этого года в Волоколамске проходили митинги с участием нескольких тысяч человек, во время одной из акций протеста освистали губернатора Андрея Воробьева. Позже протесты начались и в других районах Подмосковья.

2 апреля Любимов был арестован местным судом на 15 суток за неповиновение полиции. Спустя две недели Московский областной суд отменил решение Истринского городского суда "в связи с недоказанностью обстоятельств". Активист к тому времени уже отбыл наказание и получил право на компенсацию за незаконное привлечение к административной ответственности.

Сам он говорил, что не считает себя лидером противников полигона "Ядрово". "Я не лидер протеста, у меня просто юридическое образование, и я согласовываю публичные массовые мероприятия, - рассказывал он Русской службе Би-би-си. - А так у нас нет никаких лидеров, у нас все равны абсолютно".

В четверг, 16 августа, издание The Village сообщило, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Любимова.

По версии следствия, будучи гражданином США, Любимов с 2014 года не оповещал об этом миграционный отдел полиции. Дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства", которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо до 400 часов обязательных работ.

Любимов прислал Би-би-си копию постановления о возбуждении уголовного дела, выпущенного 1 августа старшим следователем управления по расследованию особо важных дел Ворониным. При этом он отрицает наличие у него гражданства США.

Активист также направил корреспонденту Би-би-си фото двух американских виз, поставленных в его загранпаспорт в качестве доказательства того, что у него нет гражданства США.

На вопрос Би-би-си, с чем он связывает возбуждение дела, Любимов ответил: "Не понимаю этого бреда". Активист также сообщил, что накануне к нему с обыском пришли сотрудники ФСБ. "Искали американский паспорт, не нашли. Я сначала подумал, что они прикалываются", - рассказал он.

Ранее к мэру Волоколамска Петру Лазареву, который поддержал протестующих, приходили с обыском, а кроме Любимова 15 суток ареста получил еще один активист Андрей Жданов.

Подмосковные власти пригласили специалистов из Голландии, чтобы рекультивировать полигон "Ядрово" и провести дегазацию, но рядом был открыта новая свалка.