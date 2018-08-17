Теракт на "Манчестер-Арене": кто промыл мозги смертнику?

Image caption Самлан Абеди подорвал себя на стадионе Манчестера после концерта поп-певицы Арианы Гранде

В мечети, которую посещал смертник, взорвавший себя на концерте в Манчестере, звучали проповеди, призывавшие поддерживать вооруженную борьбу джихадистов, сообщили двое мусульманских богословов.

Взрыв на концерте певицы Арианы Гранде в мае 2017 года унес жизни 22 человек. Среди погибших и раненых было много детей и подростков.

Мечеть, в которую ходил подорвавший себя в концертном зале Самлан Абеди, находится в Дидсбери - пригороде Манчестера.

На аудиозаписи с обращением имама в мечети в Дидсбери слышно, что он молился за победу "братьев и сестер прямо сейчас в Алеппо и Сирии и Ираке".

Богословы Усама Хасан и Шейх Рехан считают, что проповедник подразумевал не духовный джихад, а конкретные военные действия.

Сам имам Мустафа Граф заявляет, что его проповедь не призывала к вооруженному джихаду и что он никогда не проповедовал радикальную форму ислама.

Чему учил имам?

В распоряжении Би-би-си оказалась запись пятничной молитвы в мечети, датируемая декабрем 2016 года - за полгода до того, как Самлан Абеди подорвал себя на стадионе Манчестера после концерта Арианы Гранде.

Абеди и его семья регулярно посещали мечеть, а его отец иногда читал там молитвы.

Достоверно неизвестно, где находилась его семья во время проповеди, но как стало известно Би-би-си, Абеди купил билет на концерт через 10 дней после нее.

Также, как стало известно, по меньшей мере пять человек, посещавшие мечеть в Дидсбери, либо отправились воевать в Сирию, либо были задержаны по обвинениям в терроризме.

Полиция Манчестера заявила, что у нее есть материалы, процитированные Би-би-си, и они изучаются на предмет соответствия антиэкстремистскому законодательству.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мустафа Граф настаивает, что не призывал к исламскому экстремизму

Проповедь была произнесена в то время, когда происходили бомбардировки сирийского города Алеппо. Она включала в себя молитвы за муджахединов, воюющих в других странах. Так обычно называют боевиков-исламистов.

"Мы просим аллаха, чтобы он даровал муджахединам - нашим братьям и сестрам, находящимся сейчас в Алеппо и Сирии и Ираке - победу", - сказал Граф.

В какой-то момент имам говорит: "Весь мир, в том числе Европа, Америка - так называемый цивилизованный мир, - наблюдает за тем, что происходит в Алеппо и Сирии. Они знают, что Иран, Россия и боевики убивают людей в Сирии - и ничего не делают. Они даже в какой-то момент помогали русским и иранцам и другим боевикам убивать мусульман здесь".

Также там есть и такие слова: "К сожалению, многие братья никак себя не проявили. Они любят ислам и мусульман, но никак не поддерживают своих братьев и сестер".

Также в записи говорится: "Джихад во имя Аллаха является источником гордости и достоинства государства".

Мнение богословов

"Судя по контексту и толкованию отрывков из религиозной литературы, речь идет о военном джихаде, вооруженном джихаде, - считает Усама Хасан, руководитель отдела по изучению ислама при аналитическом центре Quilliam, занимающемся противодействием терроризму. - Муджахедины - это группа людей, которые воюют за джихад с оружием в руках".

Для Шейха Рехана смысл проповеди тоже не оставляет никаких сомнений.

"Джихад, о котором здесь говорится, ведется на поле боя, тут нет каких-то "если" и "но"", - сказал он.

Проповедь в первую очередь посвящена страданиям людей в Сирии, и в ней звучит призыв пожертвовать денежные средства.

"Имам потчует слушателей риторикой, в которой "они" выступают против "нас", - говорит Рехан. - Он психологически и практически промывает мозги молодежи, чтобы они либо поехали воевать, либо сделали что-то здесь".

Старейшины отрицают

Выяснилось, что проповедник и Абеди поддерживали друг с другом контакт.

В распоряжении Би-би-си оказались видеокадры, на которых Абеди находится на демонстрации в Лондоне,. Организаторам шествия была группировка "Форум 17 февраля", руководителем которой является Граф.

Граф отказался дать интервью Би-би-си, однако он настаивает, что не призывал к вооруженному джихаду и не проповедовал идеи исламского экстремизма.

Старейшины мечети в Дидсбери сообщили, что пятеро мужчин, которые, как предполагают, отправились в Сирию или были обвинены в терроризме, не посещали мечеть.

В заявлении мечети говорится, что проповедь Графа сообщала о страданиях людей в Сирии, а использованные им слова "джихад" и "муджахедин" неверно истолкованы.

"Мы не приветствуем проповедей, которые нарушают и принципы ислама, и законы Англии и Уэльса, и не терпим их", - говорится в заявлении.