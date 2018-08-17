Папа Франциск назвал священников-педофилов в США хищниками
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Святой престол назвал сексуальное насилие над детьми, совершавшееся католическими священниками в США, "ужасом, уничтожившим жизни невинных".
Система насилия над детьми, в которой участвовали около 300 священников, была раскрыта в докладе Большого жюри штата Пенсильвания, опубликованном во вторник.
Расследование, которое длилось полтора года, установило, что преступления священников в шести католических приходах Пенсильвании совершались на протяжении десятилетий и, по всей видимости, затронули тысячи детей.
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В заявлении Святого престола говорится, что папа римский Франциск поддерживает жертв насилия.
"Жертвы должны знать, что папа на их стороне. Пострадавшие для него важнее всего, и церковь хотела бы их выслушать, чтобы искоренить этот ужас, уничтожающий жизни невинных", - говорится в заявлении. Замешанные в домогательствах священники названы в нем "хищниками".
Это первое заявление Святого престола с тех пор, как был опубликован отчет Большого жюри Пенсильвании, в котором в деталях приводятся показания жертв священников.
"Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а ответственные за них духовные лица не только ничего не делали; они старались все спрятать", - говорится в 1300-страничном отчете жюри.
Вот некоторые из расследованных Большим жюри Пенсильвании эпизодов:
- Священник после акта сексуального насилия над девятилетним мальчиком заставил его прополоскать рот святой водой.
- Мальчика заставили исповедоваться тому самому священнику, который его растлевал.
- Священник, которого трое детей обвинили в домогательствах, получил хорошую характеристику от церкви и перешел на работу в Дисней-уорлд во Флориде.
- Священник изнасиловал семилетнюю девочку, навещая ее в больнице, где она лежала после операции по удалению гланд.
- Мальчика вынудили позировать обнаженным на кресте в позе Иисуса Христа, пока несколько священников его фотографировали. После этого ребенку дали золотую цепь с крестом - тайный знак, по которому другие священники-педофилы понимали, что над этим ребенком совершено надругательство.
- После систематического насилия со стороны священника один из детей получил травму спины. Он пристрастился к болеутоляющим лекарствам и скончался от передозировки.
Прихожанами шести приходов в Пенсильвании, о которых идет речь, числятся около 1,7 млн католиков.
Также в отчете говорится, что некоторые из участвовавших в насилии священников перешли на более высокие должности в церковной иерархии.
Последствия
Церковный скандал сотрясает США уже несколько дней. Глава техасской епархии Галвестона-Хьюстона кардинал Даниэль ДиНардо, возглавляющий Конференцию католических епископов США, заявил, что церковь столкнулась с духовным кризисом.
Коллегия кардиналов планирует расширить и оптимизировать механизм подачи жалоб на священников.
Также кардиналы США требуют полноценного расследования обвинений в адрес подавшего в отставку и запрещенного в служении архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика. Они настаивают, что расследование должен вести представитель Ватикана.
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Теодор Маккаррик, которому сейчас 88 лет, был одним из самых заметных иерархов Римско-католической церкви в США и до сексуального скандала пользовался уважением и доверием в высших политических кругах Вашингтона.
28 июля Маккаррик стал первым членом коллегии кардиналов Ватикана (избирающей папу Римского), который покинул ее добровольно.
Папа Франциск распорядился, чтобы Маккаррик посвятил себя молитвам в уединении и замаливанию грехов, пока церковь расследует обвинения, выдвинутые против него.