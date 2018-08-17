"Самый бедный в мире бывший президент" отказался еще и от пенсии

  • 17 августа 2018
Мухика на тракторе Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Покидая сенат, Хосе Мухика заявил, что хочет проводить больше времени на своей ферме

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.
Image caption Volkswagen Beetle 1987 года выпуска - все состояние бывшего президента

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", - говорится в письме экс-президента на имя главы сената Лусии Тополански, жены Мухики, которая также является вице-президентом страны.

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

Скромный острослов

Хосе Мухика, известный своими прямыми, подчас резкими заявлениями, также извинился перед "теми коллегами, которых мог лично задеть в горячем споре".

В 2013 году он был вынужден извиниться перед Кристиной Киршнер, занимавшей тогда должность президента Аргентины, после того, как назвал ее "старой ведьмой", а ее мужа - "косоглазым мужчиной". Это высказывание попало в прессу случайно - во время одной из пресс-конференций Мухика не обратил внимания на включенный микрофон и не думал, что его услышат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Трехногая собака Мухики (на фото справа) прославилась вместе с ним
Image caption Мухика предпочел эту ферму официальной резиденции

В 2016 году он сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "сумасшедший как козел".

Но наиболее известен Мухика благодаря своему скромному образу жизни. И в течение своего президентского срока и после Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Мухика вместе с женой выращивал цветы на продажу, отдавал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. За машину Мухике в 2014 году предложили миллион долларов, но он отказался продавать "Фольксваген", заявив, что ему не на чем будет перевозить свою трехногую собаку.

Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью - он предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки.

Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотироваться в президентских выборах 2019 года.

Похожие темы

Новости по теме