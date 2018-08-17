"Самый бедный в мире бывший президент" отказался еще и от пенсии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Покидая сенат, Хосе Мухика заявил, что хочет проводить больше времени на своей ферме

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Image caption Volkswagen Beetle 1987 года выпуска - все состояние бывшего президента

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", - говорится в письме экс-президента на имя главы сената Лусии Тополански, жены Мухики, которая также является вице-президентом страны.

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

Скромный острослов

Хосе Мухика, известный своими прямыми, подчас резкими заявлениями, также извинился перед "теми коллегами, которых мог лично задеть в горячем споре".

В 2013 году он был вынужден извиниться перед Кристиной Киршнер, занимавшей тогда должность президента Аргентины, после того, как назвал ее "старой ведьмой", а ее мужа - "косоглазым мужчиной". Это высказывание попало в прессу случайно - во время одной из пресс-конференций Мухика не обратил внимания на включенный микрофон и не думал, что его услышат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трехногая собака Мухики (на фото справа) прославилась вместе с ним

Image caption Мухика предпочел эту ферму официальной резиденции

В 2016 году он сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "сумасшедший как козел".

Но наиболее известен Мухика благодаря своему скромному образу жизни. И в течение своего президентского срока и после Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Мухика вместе с женой выращивал цветы на продажу, отдавал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. За машину Мухике в 2014 году предложили миллион долларов, но он отказался продавать "Фольксваген", заявив, что ему не на чем будет перевозить свою трехногую собаку.

Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью - он предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки.

Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотироваться в президентских выборах 2019 года.