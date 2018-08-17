Все в укрытие: Медведев и его заместители проигнорируют обсуждение пенсионной реформы

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/Getty Images Image caption Дмитрий Медведев не придет на обсуждение пенсионной реформы с общественностью

Не только президент, но и члены правительства решили максимально дистанцироваться от темы повышения пенсионного возраста. На назначенные на следующую неделю парламентские слушания придет только министр труда, а премьер и его заместители проигнорируют обсуждение. Кремль решил взять паузу до конца лета и лишний раз не привлекать внимание к чувствительной теме.

21 августа в Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о повышении пенсионного возраста. О решении провести обсуждение в Госдуме в начале августа сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позже он заявил, что формат слушаний по пенсионной реформе будет шире, чем обычно - из-за "большого запроса со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества" - и поэтому это будут "парламентско-общественные слушания". Однако поговорить с общественностью хотят немногие, выяснила Би-би-си.

Один за всех

Официально резонансный законопроект разрабатывало и вносило в Госдуму именно правительство, но члены кабинета министров не готовятся обсуждать ее в широком составе с депутатами и общественниками.

Госдума направила приглашения в три министерства - финансов, труда и здравоохранения, а также в Счетную палату, говорит собеседник Би-би-си в парламенте, знакомый с подготовкой слушаний. В Думе очень рассчитывали, что придут "первые лица", добавляет источник.

Однако, вероятнее всего, самого премьера там не будет. На общественное обсуждение крупнейшей за последние несколько лет экономической и социальной реформы - повышения пенсионного возраста - придет только один министр. Это будет министр труда Максим Топилин.

"В качестве официального представителя от правительства на слушаниях в Госдуме 21 августа будет присутствовать министр труда и социальной защиты Максим Топилин", - сообщили Би-би-си в пресс-службе правительства.

На вопрос, собирался ли на слушания премьер-министр Дмитрий Медведев, в пресс-службе правительства ответить не смогли, сказав только, что сейчас премьер не в отпуске.

Профильный вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова во время слушаний будет находиться в отпуске, сказал Би-би-си ее представитель.

Помимо Топилина, на слушания 21 августа придет замминистра финансов Антон Котяков, сказал Би-би-си другой собеседник в Госдуме, знакомый с подготовкой слушаний. В пресс-службе минфина утром в пятницу подтвердили, что ведомство будет представлять только замминистра.

В пресс-службе Счетной палаты Би-би-си сообщили, что получили приглашение от Госдумы, но решения, посетит ли кто-то из представителей слушания пока нет. "У нас сейчас отпускной период, все в отпуске, включая Алексея Леонидовича [Кудрина]. В понедельник они вернутся и возможно будет принято решение", - уточнили в пресс-службе.

В основном на слушаниях будут депутаты и общественники. Также планируется участие членов Общественной палаты и нескольких губернаторов.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Профильный вице-премьер по пенсионной реформе Татьяна Голикова (слева) во время слушаний будет в отпуске, минфин будет представлять не его глава Антон Силуанов (справа), а его заместитель

Зачем нужны парламентские слушания

Парламентские слушания - это площадка для дискуссии депутатов, чиновников и обычных граждан в стенах Государственной думы. Прямого влияния на содержание законопроекта такой форум не имеет, ни на какие решения не влияет, а по его итогам могут быть приняты лишь рекомендации депутатам.

По правилам, парламентские слушания проводятся по инициативе Госдумы. Чиновники не обязаны принимать участия в таких слушаниях, но вправе сделать это, если считают необходимым. На слушания могут прийти любые представители высшей исполнительной власти в стране - от председателя ЦИК до президента.

Например, год назад в Думе проходили слушания о программе реновации жилья в Москве, вызвавшей массовые протесты. Несмотря на то, что реновация затронула только один регион России, Москву, в слушаниях участвовали тогдашний министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, бывший вице-премьер Дмитрий Козак и мэр Москвы Сергей Собянин.

Слушания по реновации были более представительными, потому что тема реновации гораздо менее токсичная, чем пенсионная реформа, считает политолог Екатерина Шульман.

"В случае с реновацией было много граждан, которые поддерживали реновацию и были ей рады. Пенсионной реформе не рад никто, а затрагивает она каждую семью", - считает Шульман.

Последние парламентские слушания прошли в Госдуме 9 июля и были посвящены основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В них приняли участие 450 человек. Из первых лиц присутствовали первый вице-премьер Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Петиция против пенсионной реформы

Правительство не торопится рассматривать петицию против повышения пенсионного возраста, которая набрала более 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) еще 18 июня.

По закону ее должны были рассмотреть в течение не более двух месяцев. Однако два месяца прошли, а реакции со стороны властей не последовало. Как рассказал Би-би-си собеседник в аппарате правительства, это произошло потому, что после формирования нового состава правительства перестала действовать федеральная рабочая группа, которая рассматривает петиции на РОИ.

Новая рабочая группа была создана только 2 августа. Ее возглавил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. В состав рабочей группы вошли телеведущие Дмитрий Киселев и Валерий Фадеев, бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. Как пояснил собеседник Би-би-си в аппарате, положенный законом срок рассмотрения петиции в два месяца будет отсчитываться с момента создания новой рабочей группы. То есть ее могут рассматривать до октября.

Рейтинги вниз

Правительство объявило о пенсионной реформе, а также о повышении НДС 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. Планы по повышению возраста выхода на пенсию вызвали массовое недовольство россиян. В начале августа ФОМ зафиксировал самый низкий рейтинг у "Единой России" за десять лет - 33%. Рейтинг Путина, по данным ФОМ, в конце июля также снизился - на 13 процентных пунктов по сравнению с июнем - до 47%. Но самая низкая поддержка у премьера Медведева - в конце июля она достигла 26%. По данным ФОМ на конец июня, против самого повышения пенсионного возраста высказывается 80% россиян.

Президент Владимир Путин больше месяца ничего не говорил о реформе. Единственный раз он высказался во время рабочей поездки в Калининград, заявив, что ему "все варианты" пенсионной реформы не нравятся, но изменения, безусловно, нужны.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно говорил, что пенсии - это вопрос правительства. Но и члены правительства не слишком активно комментировали вопрос.

Так, о самой реформе премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в присутствии членов кабинета, а также главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, помощника президента Андрея Белоусова и других. Следом выступил первый вице-премьер Антон Силуанов, который в своем докладе также говорил о повышении пенсионного возраста.

После заседания пресс-конференцию об объявленных мерах дали Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Максим Топилин. Последний в дальнейшем стал основным спикером по реформе. На рассмотрение законопроекта в первом чтении 19 июля из кабинета министров пришел только он. На обсуждении законопроекта в Общественной палате тоже был один Топилин.

С момента объявления о реформе профильный вице-премьер Голикова подробно комментировала ее один раз - на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на государственном телеканале "Россия 1". Первый вице-премьер Силуанов более активно общался со СМИ - он тоже приходил на эфир к Соловьеву, а также дал интервью "России 1" и программе "Познер" на Первом канале. Наиболее резонансным стало его высказывание о том, что пенсионная реформа позволит повысить пенсии и что благодаря этому пенсионеры смогут "нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее". Противники реформы раскритиковали Силуанова за эти слова, указав, что вице-премьер предложил пенсионерам путешествовать за тысячу рублей - именно настолько повысятся пенсии в 2019 году.

"Тема может похоронить любого"

Премьер-министр Медведев с момента объявления о реформе сделал несколько отдельных заявлений, но подробно ее не разъяснял. Премьер провел одну встречу по реформе с депутатами Госдумы, представителями "Единой России" и администрации президента, и еще одну встречу региональными единороссами, но обе встречи были закрытыми и детальных комментариев от Медведева не последовало.

По словам политолога Екатерины Шульман, сейчас законопроект о реформе уже находится в Госдуме и принят в первом чтении, и все изменения в него могут вноситься уже только депутатами. "Но автор реформы - правительство и на слушаниях люди хотят увидеть его членов, и уровень представительства имеет значение. Один профильный министр - это выглядит жалобно", - говорит эксперт.

Премьер Медведев мог отказаться от участия из-за своего низкого рейтинга, считает Шульман. "В правительстве действительно может быть нежелание лишний раз прикасаться к этой теме, которая может похоронить любого, поэтому послали Топилина", - говорит она.

В то же время, отмечает Шульман, слушания назначены на неудобную дату - в период отпусков. "Такое ощущение, что это было сделано специально. Думе хочется одновременно стать публичной площадкой для обсуждения и блистать, но при этом не подвергнуться большой опасности из-за остроты темы и не подставиться. Поэтому, возможно, Дума и решила провести слушания в такой "тихий час" без особенно высокого представительства", - полагает эксперт.

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Чья реформа

Инициатива по проведению парламентских слушаний принадлежит самому Володину, говорит собеседник, близкий к администрации президента и знакомый с ее планами по освещению пенсионной реформы. По его словам, в Кремле надеялись, что до конца лета обсуждение реформы затихнет, но внезапно Володин объявил слушания, а после этого высказался о возможной отмене государственных пенсий.

Недовольство россиян реформой может сказаться на результатах региональных выборов в единый день голосования 9 сентября, говорили ранее чиновники и эксперты, а потому было бы логично меньше напоминать о ней. "Зачем они [Госдума] все это затеяли непонятно. В последние недели тема о повышении пенсионного возраста начала постепенно сходить на нет. Все начали о ней забывать и до 9 сентября точно не стоило о ней напоминать", - говорит близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

Не исключено, что ближе к осени в обсуждение реформы включится и сам Владимир Путина. Возможно, он сделает какие-то заявления во время празднования Дня Шахтера в Кемерово 26 августа, говорит знакомый с планами мероприятий Кремля собеседник Би-би-си. Газета "Ведомости" писала, что Путин может еще раз высказаться о реформе еще до второго чтения.