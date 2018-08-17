Рецидивисту за удар соратника Навального трубой по голове дали меньше года работ

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Ляскин намерен обжаловать решение суда

Мировой суд в Москве приговорил Алексея Щербакова, напавшего на бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Судья также постановила уничтожить трубу, которой Щербаков ударил Ляскина по голове, сообщает "Медиазона".

Ляскин после оглашения приговора заявил, что собирается его обжаловать. "Приговором не доволен, человек должен сидеть", - цитирует его Интерфакс.

Бывший глава московского штаба Навального считает, что заказчик нападения хотел, чтобы Щербаков покалечил или даже убил его. Ляскин просил суд переквалифицировать дело на более тяжкую статью.

Щербаков в свою очередь сообщил Интерфаксу, что также намерен оспорить приговор. Он признал вину, но настаивал на том, что якобы совершил нападение по просьбе самого Ляскина.

Что произошло

Нападение на Ляскина произошло 15 сентября 2017 года возле штаба Навального на улице Гиляровского. Оппозиционер рассказал, что на выходе из офиса к нему подошел человек в капюшоне и ударил по голове железной трубой, замотанной в газету.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление", - написал он в "Твиттере", приложив эпикриз из НИИ Склифосовского.

Как предположил глава федерального штаба Навального Леонид Волков, нападение на Ляскина было совершено, чтобы отвлечь внимание от митинга, который в тот день проходил в Мурманске.

По факту нападения на Ляскина было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 19 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении - 36-летнего жителя Ленинградской области Алексея Щербакова, который имел шесть судимостей и суммарно провел в заключении около 10 лет.

На допросе подозреваемый заявил, что нападение было инсценировкой, о которой его попросил сам Ляскин. За инсценировку оппозиционер якобы предлагал ему 150 тыс. рублей и в качестве задатка передал 10 тыс. рублей. Щербаков также утверждал, что приехал в Москву, чтобы устроиться волонтером в штаб Навального и подзаработать, и там познакомился с Ляскиным.

После этого оппозиционер рассказал, что подозреваемый действительно несколько раз появлялся в штабе и хотел встретиться с его руководителем. Однако "сразу было понятно, что это провокатор", говорил Ляскин.

Щербаков признал вину в нападении на Ляскина. Перед началом судебного процесса обвинение ему было переквалифицировано со статьи "хулиганство" на статью "побои".