Правительство отвергло идею помощника Путина об изъятии "сверхдоходов" у бизнеса. Почему?
Правительство России отвергло идею изъять "сверхдоходы" у крупных российских компаний на выполнение "майских указов" президента Владимира Путина.
Тем не менее первый вице-премьер Антон Силуанов готов обсудить предложение с его автором - помощником президента Андреем Белоусовым - и крупным бизнесом.
"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - сообщил официальный представитель Силуанова.
9 августа стало известно о письме Андрея Белоусова президенту Путину. В тексте предлагалось изъять почти 514 млрд рублей сверхприбыли у российских металлургических и химических компаний. Эти деньги нужны на выполнение "майских указов" президента Путина, в которых глава государства определил цели социально-экономического развития страны на ближайшие годы.
Предложение вызвало резкую критику представителей крупного бизнеса.
Белоусов планирует обсудить свой план еще раз с представителями компаний в следующую пятницу, 24 августа. В этой встрече примет участие и Антон Силуанов, следует из сообщения минфина.
"В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении минфина.
Как Белоусов поссорился с олигархами
Впервые копия письма Белоусова была опубликована в анонимном телеграм-канале "Незыгарь".
Автор, обосновывая свое предложение, ссылался на "мировую практику изъятия сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний".
В письме перечислялось 14 компаний, которые должны были поделиться своими заработками с государством: "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".
На скане документа стояла виза Путина "Согласен".
Затем факт наличия письма подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Согласие" Путина в данном случае означает, что он одобрил проработку мер, изложенных в этом письме, но не их воплощение, объяснял Песков.
На следующий день после публикации, 10 августа, Московская биржа открылась резким падением акций российских промышленных компаний. Это была реакция на предложение Белоусова.
В понедельник, 13 августа, Bloomberg сообщил, что на этих новостях состояние российских бизнесменов за один день сократилось более чем на 3 млрд долларов из-за падения котировок.
Доводы за и против
17 августа Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который представляет интересы крупнейших компаний страны, заявил, что если план Белоусова одобрят, это может привести к дефолту ряда компаний.
"Предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности", - говорилось в сообщении РСПП.
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин и № 1 в российском списке Forbes назвал это предложение "поощрением неэффективности", так как, по его словам, получается, что чем меньше рентабельность предприятия, тем меньше ему придется заплатить, - и наоборот.
Ранее свои позиции неофициально высказывали минэкономразвития, минпромторг и минприроды. Как сообщал РБК со ссылкой на источники, они выступили против.
К спору подключились даже те, кто в список Белоусова не попал. К примеру, "Русал" Олега Дерипаски сообщил, что из-за идеи Белоусова его компания потеряет 1,4 млрд долларов, так как она рискует лишиться дивидендов "Норникеля". Об этом сообщало РБК со ссылкой на презентацию "Дефицит денежных средств", которую компания направила в минпромторг.
Позиция самого Белоусова такова: изъятие дополнительных доходов "целесообразно", так как эти доходы компании получили из-за благоприятной внешней рыночной конъюнктуры, а не собственным усилиям. По его информации, за счет этого российские металлургические, химические, нефтехимические и горнодобывающие компании получили более 1,5 трлн рублей дополнительной прибыли до вычета обязательных платежей.
"Хочу напомнить главный закон капитализма: "делиться надо", - сказал Белоусов "Ведомостям".
Кроме того, пояснял он в письме, в 2016 году правительство уже изымало сверхприбыли у нефтяников. А металлургические и химические компании сейчас платят меньше налогов по сравнению с нефтяными компаниями: 7% от прибыли против 28%.