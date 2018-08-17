В России хотят ограничить число приемных детей в семьях. К чему это приведет?

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Спустя день после обещаний министра просвещения Ольги Васильевой ужесточить правила усыновления детей стало известно, что ее ведомство рассылает законопроект региональным министерствам.

О получении законопроекта для согласования и внесения предложений Би-би-си рассказали два региональных уполномоченных по правам ребенка. Его текст имеется в распоряжении редакции.

Одним из первых документ, который активно распространяется по социальным сетям, опубликовал адвокат Антон Жаров. В комментарии Би-би-си он сообщил, что также получил его от регионального чиновника.

Пресс-служба министерства просвещения на момент публикации материала не ответила на запрос о комментарии.

Что предлагает законопроект?

Если семья усыновляет ребенка, общее число детей, включая родных, не должно быть больше трех. Исключения: если усыновляют братьев и сестер; детей, ранее находившихся под опекой; детей, которые были усыновлены ранее и воспитывались вместе.

Единовременно можно усыновить только одного ребенка. Исключение - если речь идет о братьях и сестрах.

Люди, желающие принять ребенка в свою семью, должны пройти психологическое обследование. Также это должны сделать дееспособные взрослые люди, проживающие вместе с ними, и сам ребенок (для детей старше 14 лет - с их согласия).

Разрешение на усыновление людьми с ВИЧ и гепатитом С будет выдавать суд, который должен будет решить, отвечает ли это интересам ребенка.

Выдавать разрешение на смену места жительства несовершеннолетних приемных детей будут органы опеки и попечительства.

Закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Зачем это нужно?

В четверг, 16 августа, глава министерства Ольга Васильева пообещала ужесточить правила подбора приемных семей для сирот.

"Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями", - сказала министр.

Она пояснила, что такие предложения связаны с анализом случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. "Все трагические случаи новых (приемных) семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно", - отметила она.

На вопрос о том, стоит ли, по ее мнению, разрешать усыновление детей людям с ВИЧ, Васильева ответила: "Я вам скажу честно: я далека от идеи этой".

Согласно данным минпросвещения, на сегодняшний день в банке данных детей-сирот находится 48 тыс. анкет. Лишается родительских прав около 50 тыс. человек ежегодно.

В начале августа реформу органов опеки и попечительства призвала провести детский обмудсмен Анна Кузнецова. Такое заявление она сделала после убийства девочки приемным отцом в Татарстане.

К чему приведет принятие закона?

Запретительные меры на ограничение количества детей и требование к членам семьи приходить на обследования в первые несколько лет однозначно дадут снижение числа усыновлений, рассказала Би-би-си президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

При этом само по себе это не хорошо и не плохо, подчеркивает Альшанская: "У нас нет задачи считать чистые цифры. Дети - это не математика. Мы не должны решать проблемы "снижения" или "роста". Наша задача - это качественное устройство ребенка. Вопрос в том, чтобы дети получали помощь и семьи получали помощь, - кровные семьи в первую очередь, чтобы дети там оставались. И приемные семьи, чтобы дети адаптировались", - говорит она.

По словам Альшанской, к семьям, которые берут большое количество детей, должен быть особый подход.

"Бывают ситуации, когда родители не справляются. Когда в семью сразу приходит группа [детей] это довольно тяжело и рискованно. Родителям тяжелее, ресурсов у них меньше. Поэтому решение должно быть осознанным: почему вы берете такое большое количество детей? Действительно ли в семье достаточно педагогических и материальных ресурсов? И, конечно, нужна поддержка".

При этом Альшанская подчеркивает, что простое ограничение количества детей ситуации с насилием над детьми не исправит: "Насилие и жестокость возникают и в семьях, где один ребенок, и два, и три".

Эффективность заявленного в законопроекте психологического обследования зависит от того, как именно будет выглядеть эта практика.

"Оценивать ресурсы нужно, скорее, в момент, когда речь уже идет о конкретном ребенке и мы оцениваем ресурсы этой конкретной семьи в отношении этого конкретного ребенка, а не сферические ресурсы в вакууме", - отметила собеседница Би-би-си.

По мнению Альшанской, в этом смысле психологическая оценка могла бы быть полезным инструментом для семьи в осознании собственных ресурсов. Вместе с тем обследование не должно превращаться в процедуру, которая ставит точку в решении, давать или не давать семье ребенка.