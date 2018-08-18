Первому герою расследования о российском вмешательстве в США грозит полгода тюрьмы. Он врал ФБР

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Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расслелдованием о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, попросил приговорить бывшего советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса к шести месяцам заключения. Пападопулос - один из первых фигурантов расследования Мюллера.

Джорджу Пападопулосу 31 год, он был одним из советников Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании. Как утверждает президент США, Пападопулос не занимал никаких важных постов в предвыборном штабе, а затем показал себя как "лжец". Как удалось узнать следствию, Пападопулос еще в мае 2016 года говорил о наличии у России переписки штаба Хиллари Клинтон, добытой в результате хакерской атаки. На тот момент переписка еще не была опубликована.

Спецпрокурор предлагает приговорить Манафорта к сроку от нуля до шести месцев заключения и штрафу в размере около 10 тысяч долларов.

Об аресте Пападопулоса стало известно в октябре 2017 года. Он обвиняется во лжи агентам ФБР на допросе о связях команды Трампа с российскими чиновниками. Пападопулос признал вину и сотрудничал со следствием. Как говорится в обвинительном заключении, он лгал сотрудникам ФБР с целью навредить расследованию.

Пападопулос еще до назначения в штаб Трампа узнал от специалиста по международной политике Джозефа Мисфуда, что у России есть переписка штаба Клинтон. В мае 2016 года он рассказал об этом австралийскому дипломату, выпивая в одном из баров Лондона. Австралия поделилась сведениями с США, после чего в отношении Пападопулоса началось расследование.

В январе 2017 года вскоре после инаугурации Дональда Трампа его бывшего советника допросили. Именно на этом допросе он соврал агентам ФБР.

Сам Пападопулос свое дело не комментировал. В чектверг, 16 августа, его жена Симона Манджианте дала интервью MSNBC, в котором призвала мужа прекратить сотрудничество со следствием. Ожидается, что приговор по делу Пападопулоса будет оглашен 7 сентября 2018 года.

Дело Пола Манафорта

Одновременно с судом над Пападопулосом в США идет процесс над бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом. Хотя его делом занимается команда Мюллера, Манафорт напрямую не обвиняется в преступлениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа - его судят за уклонение от уплаты налогов и заговор против США в связи с работой на украинских политиков, в том числе бывшего президента Украины Виктора Януковича и действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Также Манафорт в качестве консультанта сотрудничал и с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Показания против Манафорта дал его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс.

17 августа присяжные по делу Манафорта удалились в совещательную комнату. Ожидается, что приговор будет вынесен до конца августа.