Найден мертвым сын экс-депутата Шингаркина, ставший символом акции "Он вам не Димон"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время антикоррупционной акции в центре Москвы, организованной Навальным в марте 2017 года, полиция не смогла задержать юношей, забравшихся на фонарь

В подмосковном Железнодорожном под окнами многоэтажного дома найден мертвым Роман Шингаркин - участник антикоррупционных протестов, сын экс-депутата Государственной думы.

Рядом находилось тело 17-летней девушки.

Роман был одним из троих юношей, которые во время протестов в марте 2017 года спаслись от полиции, взобравшись на фонарь. Фотографии молодых людей на Пушкинской площади облетели мировые СМИ и стали визуальным символом акции "Он вам не Димон".

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что на телах травмы, характерные для падения с высоты.

Отец юноши, бывший член фракции ЛДПР в Думе и экс-кандидат на пост губернатора Московской области Максим Шингаркин, подтвердил гибель сына в беседе с РИА Новости и другими СМИ. Других комментариев он давать не стал.

Media playback is unsupported on your device Роман Шингаркин: я не спускался, чтобы не задержали

На странице Романа Шингаркина в соцсетях ровно в 7 утра в субботу 18 августа появился пост со словами "Если вы читаете это, то я уже мёртв. НАДЕЮСЬ, ЧТО МЁРТВ".

Пост похожего содержания появился на странице, которая, как утверждают несколько российских СМИ, принадлежит знакомой Шингаркина Александре Соловьевой. Он заканчивается словами "Я ухожу любя".

СКР проводит доследственную проверку, сказала "Интерфаксу" представитель СКР по Подмосковью Ольга Врадий.

Молодежь на акции протеста

Роман Шингаркин стал известен в марте 2017 года, когда в Москве и десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, участвовать в которых призвал оппозиционер Алексей Навальный.

Акции протеста были организованы после выхода фильма-расследования "Он вам не Димон" о состоянии российского премьера Дмитрия Медведева.

В Москве шествие по Тверской улице не было согласовано и закончилось массовыми задержаниями. По разным оценкам, в акции приняли участие от 10 тысяч до 50 тысяч человек, в числе которых было много подростков и молодежи.

Около 1000 участников акции были задержаны. Роман Шингаркин, которому тогда было 17 лет, избежал задержания, забравшись вместе с другими молодыми людьми на фонарь на Пушкинской площади.