В египетской гробнице II тысячелетия до н.э. нашли сыр

Правообладатель иллюстрации University of Catania and Cairo University Image caption Остатки сыра сохранились в глиняном сосуде

Вещество, найденное археологами в египетской гробнице возрастом более 3200 лет, оказалось одним из самых старых в мире сыров.

Несколько лет назад команда археологов, работавшая в гробнице древнеегипетского сановника по имени Птахмес, служившего фараонам XIX династии (правила в Египте с 1320 по 1200 гг до н.э.) и занимавшего пост, говоря современным языком, мэра города Мемфиса.

Археологи обнаружили в одном из глиняных сосудов затвердевшую беловатую массу. Они были уверены, что это была еда, но какая именно, не понимали.

То, что это был 3200-летний сыр, открылось только после исследования. Его результаты опубликованы в "Журнале аналитической химии".

Это значимое открытие, поскольку раньше у ученых не было никаких свидетельств того, что древние египтяне делали сыр.

"Проанализированный материал - это, вероятно, самые древние твердые остатки сыра, найденные в ходе археологических раскопок", - комментирует находку доктор Энрико Греко из Катанийского университета, проводивший химический анализ вместе с египетскими коллегами.

"Мы знаем, что он был сделан преимущественно из овечьего и козьего молока, но мне очень трудно представить, каким он был на вкус", - добавляет итальянский исследователь.

Правообладатель иллюстрации University of Catania and Cairo University Image caption Ученые долго не могли понять, что за "затвердевшую беловатую массу" они нашли

Как считает историк сыроделия и профессор химии Пол Киндстедт, древний сыр, скорее всего, был очень кислым - или даже кислотным - на вкус.

Исследователи утверждают, что нашли в сыре следы бактерии - возбудителя бруцеллёза. Это заболевание передается человеку, помимо прочего, через непастеризованное молоко.

Бруцеллез может поражать почти все органы - от глаз до опорно-двигательного аппарата. Заболевание существует и в нашем тысячелетии. Если подтвердится, что найдены именно бактерии-брусцеллы, это будет свидетельством самого древнего из известных случаев заражения этой болезнью.