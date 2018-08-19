Задержаны руководители корпорации "Энергия". Их обвиняют во взятках

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption РКК "Энергия" занимается разработкой и производством ракетной и космической техники

Заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщили в Следственном комитете России.

Часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, по которой заведено дело, предусматривает до 10 лет заключения.

В СКР отмечают, что в расследовании дела принимают активное участие сотрудники управления "П" ФСБ России.

По данным СМИ, управление входит в службу экономической безопасности ФСБ и занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере.

В "Роскосмосе" ранее сообщили, что задержанных подозревают в получении взяток, и они дают признательные показания.

Следственные мероприятия проводились при содействии "Роскосмоса", говорится в заявлении госкорпорации.

"Глава Роскосмоса [Дмитрий Рогозин] проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию", - заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Как ожидается, суд изберет меру пресечения задержанным в понедельник, 20 августа.

Нарушения в "Роскосмосе"

В июне стало известно, что более 40% нарушений, которые Счетная палата выявила за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса".

"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд [рублей]. [...] 760 млрд из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В конце июля в "Роскосмосе" сообщили, что достигли договоренности со Счетной палатой, и она окажет госкорпорации содействие в проведении комплексной проверки РКК "Энергия".

Сама проверка начнется "в ближайшее время", сообщил тогда журналистам начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, не назвав конкретные сроки.

1 августа Кудрин сообщил, что Счетная палата пока не планирует решать вопрос о проведении проверки РКК "Энергия".

"Я решений никаких не принимал, и никаких решений на коллегию палаты тоже не вносил. И пока не собираюсь", - цитировал Кудрина "Интерфакс".

Глава ведомства также добавил, что пока не определился, нужна ли проверка, так как по этому вопросу "недостаточно информации".