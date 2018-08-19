В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде

Правообладатель иллюстрации Julie Genter/Instagram Image caption Беременная Джули Джентер вместе со своим партнером Питером отправились в роддом на велосипедах

Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине просто не хватило места.

Представительница партии Зеленых Джули Джентер опубликовала в "Инстаграме" фотографии, на которых она вместе со своим партнером наслаждается велосипедной прогулкой прекрасным воскресным утром.

Не исключено, что примером для Джули послужила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ставшая уже второй в мире женщиной-руководителем страны, решившей совместить работу с материнством. Кстати, и Джули, и Джасинда рожали в общественной городской больнице Окленда.

38-летняя Джентер, которая по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта, известна на всю страну как страстная велосипедистка.

"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! - написала она, обращаясь к своим подписчикам. - Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!"

Путешествие на велосипедах с электромотором шло в основном под горку, так что опытная велосипедистка Джули даже пошутила: "в последние недели нужно было бы почаще забираться на велосипед, чтобы инициировать роды!"

Министр, которая уходит в положенный после родов отпуск на три месяца, присоединилась к растущему числу женщин-политиков, которые не страшатся совмещать карьеру с материнством.

Первая женщина-парламентарий Новой Зеландии родила ребенка, находясь в должности, в 1970 году. В 1983 году другая женщина-политик впервые покормила ребёнка грудью прямо на рабочем месте.

В 2016 году в Австралии изменили законодательство, чтобы позволить матерям-парламентариям кормить грудью или из бутылочки прямо в Палате представителей.

Сравнительно недавно члены Европарламента от Швеции и Италии привлекли внимание всего мира, когда голосовали с детьми на руках.