Живущий в России американец заказал чистящее средство. И уже год сидит по обвинению в контрабанде наркотиков

Правообладатель иллюстрации Из личного архива Анны Грандстафф Image caption Гейлен Грандстафф уже год ждет в СИЗО решения суда и рисует свой быт

Бывшему американскому пожарному, преподавателю английского языка в Москве, Гейлену Грандстаффу грозит до 20 лет колонии за покупку чистящего средства в интернете. Таможня нашла в бытовой химии вещество, признанное в России психотропным и запрещенным к свободному распространению.

Уже больше года Градстафф ждет решения суда в СИЗО.

Две бутылки "Сенежской" и журнал "Таможня"

Вечером 19 июля 2017 года, когда преподаватели английского языка Гейлен и Анна Грандстафф и их кот по кличке Диего были у себя дома на севере Москвы, им позвонили в домофон. Курьер из службы EMS вручил долгожданную посылку из популярного китайского интернет-магазина. Месяц назад Гейлен заказал там пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла.

Супруги открыли коробку, но вместо своего заказа они с недоумением обнаружили в ней две бутылки минеральной воды "Сенежская" и журнал "Таможня". Позднее выяснилось, что и курьер был ненастоящий - его роль исполнил переодетый сотрудник таможни, участвовавший в операции "Контролируемая доставка".

Через несколько минут на пороге уже стояло восемь человек - сотрудники таможни, несколько свидетелей, переводчик и адвокат. А после полуночи явился дознаватель с постановлением о возбуждении уголовного дела. Гейлен обвинялся в контрабанде наркотических средств: в заказанном чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, так как может быть использован в качестве психотропного вещества.

Грандстаффы до последнего были уверены, что произошла нелепая ошибка.

"Мама называет его Усатый нянь"

Гейлен родился в США, где долго работал пожарным. В 1994 году врачи диагностировали у него болезнь Крона - хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Через несколько лет гормонального лечения он наткнулся на исследование, где говорилось, что прием пептидов позволяет продлить ремиссию и облегчить симптомы заболевания. Так он начал регулярно заказывать и принимать пептиды для регенерации клеток.

Правообладатель иллюстрации Личный архива Анны Грандстафф Image caption В США Гейлен работал спасателем, пока не получил травму спины

После того, как Гейлен получил травму позвоночника и врачи поставили ему титановую пластину, он оставил работу пожарного и занялся преподаванием английского языка. В 2007 году он познакомился с Анной, уроженкой Воронежа, которая жила и работала тогда в Южной Каролине. В октябре пара сыграла свадьбу. Спустя пять лет они переехали жить в Москву. В России Гейлен и Анна занялись преподаванием английского.

"Моя мама называет его Усатый нянь, потому что в основном он работает воспитателем в английских детских садиках. Но были и корпоративные клиенты. Он легко находит общий язык и с корпоративными шишками", - вспоминает Анна.

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В России Гейлен продолжал принимать пептиды. Необходимые средства он заказывал через иностранные интернет-магазины. В Москве они стоили намного дороже, к тому же Гейлен так и не выучил русский язык, объясняет необходимость использования интернета Анна. "По-русски муж говорит очень плохо. Это моя вина", - говорит Анна.

В очередной раз Гейлен заказывал лекарства в интернете летом 2017 года. Сайт китайского магазина предложил Гейлену заодно купить и безводное чистящее средство для металла. Гейлен вспомнил, что в США пользовался средством с таким же названием.

Тогда он использовал его для чистки металла на сделанных на заказ мотоциклах - они были его хобби. Сейчас он нашел ему другое применение. Гейлен хотел очистить от ржавчины сконструированный им медный самогонный аппарат, рассказывает Анна Грандстафф, демонстрируя этот самый аппарат. Самогонный аппарат он собрал, чтобы не пить магазинный алкоголь - по словам Анны, из-за заболевания кишечника он трудно переносил производственные добавки.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Анны Гардстафф Image caption Гейлен имел отличную фигуру, указывает следствие, а значит, наращивал мышцы

Однако почистить медный аппарат Гейлен не успел. 5 июля Внуковская таможня распечатала коробку с посылкой на имя Грандстаффа и обнаружила там две пол-литровые бутылки жидкости, содержащей гамма-бутиролактон (ГБЛ). Гейлена забрали в полицейский участок.

Гамма-бутиролактон - органическое соединение класса сложных эфиров. Оно действительно обладает свойством растворителя, в том числе для красок и лаков. Но помимо этого гамма-бутиролактон обладает также и психотропными свойствами.

Гамма-бутиролактон свободно продавался в большинстве стран до 1990-х годов, но затем в США и других государствах начали вводить ограничение на его продажу. Сейчас во многих странах оборот этого вещества строго контролируется, но в некоторых ограничения на продажу фактически нет.

Так, например, в Израиле он классифицируется как запрещенная субстанция с 2007 года, В Германии вещество не относится к наркотическим, но его производство контролируется - наказуемым является продажа для употребления человеком.

В России в список запрещенных к свободному распространению веществ гамма-бутиролактон попал в 2012 году.

Анна утверждает, что супруги понятия не имели, что заказывают запрещенный препарат. "Когда все это произошло, мы были в шоке. Нам показали фотографии каких-то бутылок. Мы сказали, что мы это не заказывали. А что вы заказывали, спросили нас? Мы открыли компьютер, распечатали им заказ и объяснили, что и с какой целью, - вспоминает ту ночь Анна - И было видно, что у них настроение упало. Один из них даже сказал: да, мы точно не туда пришли, ну да ладно! Примерно в два ночи пришел дознаватель таможни и все началось по новой".

Фиалки, кулинария, фитнес

Гейлен ранее не принимал психотропные вещества, медицинская экспертиза не обнаружила у него зависимостей, а в целом к приему наркотиков он относился очень плохо, следует из заключений и свидетельских показаний, которые приводятся в материалах дела. Его жена Анна в своих показаниях отмечала, что хобби Гейлена - кулинария и выращивание фиалок.

Однако обвинение полагает, что Гейлен заказал гамма-бутиролактон вовсе не для наркотического эффекта, а "в целях дальнейшего употребления при занятии спортом". Если проще - для того, чтобы нарастить мышечную массу.

Это вещество является прекурсором гамма-оксибурата, который, как считается, повышает уровень гормона роста. Поэтому раньше оно продавалось как биодобавка для спортсменов - до сих пор можно найти упоминание этого вещества как анаболика.

Сотрудники Внуковской таможни провели оперативно-розыскное мероприятие под названием "Наведение справок", по итогам которого сделали вывод: Гейлен занимался фитнесом еще в США и продолжил делать это в России. А следовательно, мог быть заинтересован в наращивании мышечной массы.

Опрошенные следствием эксперты, показания которых приводятся в обвинительном заключении, уверяли, что и заказанные им пептиды он мог принимать вовсе не для лечения, а для тех же "спортивных целей".

Так, в обвинительном заключении приводятся показания медика-спасателя из Клина Арсентьева И.А., который утверждает, что одной из целей приема пептидов является "повышение мышечной массы организма". "Для достижения наибольшего эффекта пептиды вводятся путем инъекции в мышечную ткань брюшного пресса" (именно так, утверждает следствие, Гейлен колол себе препараты). Пептиды продаются свободно и не считаются допингом, "однако это довольно дорогостоящее вещество", говорил Арсентьев. Вся посылка, как следует из материалов дела, обошлась Гейлену чуть более чем в 11 тысяч рублей.

Заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Князев О.В., изучивший анализы Гейлена, подтвердил, что у того действительно была болезнь Крона. Однако Князев в своих показаниях уточняет: пептиды не являются лекарственным средством для лечения болезни и "по сути являются биологически-активными добавками", а способ уколов в живот "не является действующим" для лечения.

Гейлен, по мнению Князева, хорошо реагировал на консервативное лечение и в дополнительных стимуляторах не нуждался. "Максимально заинтересованы в подобном эффекте спортсмены, занимающиеся наращиванием мышечной массы", делает вывод Князев.

Следствие также показало, что супруги Грандстаффы посещали фитнес-клуб, но услугами тренеров не пользовались и занимались спортом самостоятельно. Свидетель Потапович в своих показаниях отмечала, что до содержания в изоляторе Гейлен был "в прекрасной физической форме, визуально по нему было видно, что он подтянут, рельеф мышц". По ее словам, он выдерживал активный темп занятий и даже занимался пауэрлифтингом.

"Судя по фотографиям, Грандстафф Г.Л. часто посещает спортивный зал, имеет очень развитую мускулатуру и большую мышечную массу", говорится в отчете ФГУП "ГлавНИВЦ" управления делами президента России, выдержки из которого также приводятся в обвинительном заключении.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Анны Грандстафф Image caption Гейлен рисует свои будни в СИЗО

Анна Градстафф называет эти доводы абсурдными. По ее словам, Гейлен никогда не занимался пауэрлифтингом, и вообще его увлеченность спортом следствием преувеличена. "Он не бодибилдер, ему 52 года и у него стоит пластина в шее, что исключает повышенные нагрузки", - перечисляет она свои претензии к показаниям. А выводы о внешности Гейлена и вовсе основаны на фотографии 30-летней давности, утверждает она.

"Я хотил читать длинный письмо"

Уже больше года Гейлен ожидает решения суда в следственном изоляторе.

С того самого визита таможенников Анна видела мужа только на судебных слушаниях и во время свиданий в СИЗО два раза в месяц. С 24 июля судья запретила свидания, как и телефонные звонки, поскольку Анна проходит по делу свидетелем. Единственным способом общаться остаются письма. Гейлен каждый день пишет своей супруге и рассказывает в картинках о своем быте. За это время он успел даже немного выучить по словарю не только русский язык, но и тюремный сленг.

За этот год его дважды сильно избили сокамерники, следы побоев и гематомы были зафиксированы, говорит адвокат Грандстаффа Антон Омельченко. "Поскольку он человек верующий и дружелюбный, он со всеми общается. Но от предложений сокамерников поучаствовать в чем-то он решительно отказывался. Сокамерники заподозрили, что он передает их разговоры администрации изолятора", - говорит Омельченко.

Две недели назад Гейлена уронили во время конвоирования из СИЗО. В результате у него гематома на правой ноге, поврежден коленный сустав и есть признаки сотрясения мозга, продолжает адвокат.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Анны Грандстафф

Представители консульства США посещали Гейлена в СИЗО, однако их возможности ограничены - они могут сообщить руководству изолятора о наличии проблемы, но решить что-то глобально не могут - здесь они просто разводят руками, говорит адвокат.

"Мы еще и попали не в слишком хорошее время, в том плане, что отношения между странами не слишком хорошие. А в тот момент, когда нам была нужна помощь, были массовые увольнения работников американского посольства, и поэтому отдел, который работает непосредственно с американскими гражданами, сильно сократился", - говорит Анна Грандстафф.

Фотографии неизвестного происхождения

Грандстафф, его супруга и адвокат утверждают, что он не знал о содержащемся в заказанном средстве гамма-бутиролактоне. Гейлен утверждал на допросе, что не обсуждал с продавцом состав чистящего средства и не имел преступного умысла.

"Статья, которая ему вменяется (контрабанда психотропных средств в крупном размере, часть 3 статьи 229.1 УК РФ), создана для того, чтобы были остановлены те, кто возят героин большими чемоданами или другие наркотики, чтобы были остановлены люди, вовлеченные в наркотрафик. Именно для этого по ней положено заключение от 10 до 20 лет", - говорит адвокат Грандстаффа Антон Омельченко.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Анны Грандстафф

"Если бы он заказал непосредственно это вещество, тогда возникает вопрос, для чего он его заказал. Если человек действительно не знал ничего про это вещество, то он является невиновным", - считает адвокат.

Следствие же уверено: Гейлен прекрасно знал, что заказывает, а историю с чистящим средством выдумал заранее. Версию о том, что Гейлен и раньше использовал очиститель для мотоциклов, следствие также называет сомнительной. "Позиция… не подтверждается ничем, кроме фотографий неизвестного происхождения и принадлежности с изображением работы, которые могли быть выполнены кем угодно", - подчеркивается в заключении следствия.

Контрольные закупки

Это не первое уголовное дело, заведенное из-за заказа гамма-бутиролактона в интернет-магазине.

В 2014 году краснодарский ученый Дмитрий Лопатин заказал ГБЛ для работы над технологией печатаемых на принтере солнечных батарей. Прокуратура требовала для него 11 лет тюрьмы. В июне 2015 года Дмитрия Лопатина приговорили к трем с половиной годам условного срока по обвинению в "покушении на приобретение" и оправдали по обвинению в контрабанде.

В отличие от Гейлена, Лопатин знал конкретное название заказываемого вещества, но все равно ни дня не провел в СИЗО, проводит параллель Омельченко. "Когда я сообщил следователю об этом случае он ответил: ну это же гражданин России, а это американец", - утверждает адвокат.

С начала 2010-х СМИ отмечали участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за технические средства, купленные на китайских электронных торговых площадках.

Так, житель Кургана купил на AliExpress очки с видеокамерой, как он утверждал, для съемки на рыбалке, но в марте 2017 года решил продать их на Avito - не хватало денег. Покупателями оказались сотрудники ФСБ - на курганца завели уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств (ст. 138.1 УК). Суд признал его виновным и ограничил ему свободу на восемь месяцев.

Правообладатель иллюстрации Личный архвив Анны Грандстафф Image caption За время СИЗО от фигуры Гейлена, которую следствие считает доказательством его вины, не осталось и следа

По такой же схеме "контрольной закупки" в апреле 2018 года Следственный комитет завел дело по ст. 138.1 на волгоградца, который также продавал солнцезащитные очки со встроенной камерой, купленные на AliExpress.

Пенсионеру из Прикамья, который приобрел такие же очки с камерой через интернет, для привлечения внимания силовиков даже не понадобилось продавать покупку, как другим фигурантам похожих дел. Сотрудники ФСБ задержали 60-летнего мужчину в апреле 2018 года при получении посылки с очками. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Очки, которые суды признавали "специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации", свободно продавались в российских магазинах, например в "М-Видео". Сейчас на их сайте указано, что товар временно отсутствует в продаже.

Уголовные дела силовики возбуждали и за купленные в Китае авторучки с камерами и флешки с диктофонами. Самым громким делом по ст. 138.1 стала история фермера с инвалидностью из Курганской области, который в январе 2017 года купил на AliExpress GPS-трекер для слежки за теленком - их также признали спецсредством.

В декабре 2017 года президенту Владимиру Путину на большой пресс-конференции задали вопрос об этой истории. Он сказал, что "даже не знает" о существовании такой статьи, но пообещал ознакомиться и "урегулировать" противоречия. "К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать", - добавил Путин. В марте 2018 года следственные органы прекратили уголовное дело, а в апреле извинились перед фермером.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Анны Грандстафф Image caption Анна видится с мужем только в суде

"Преступление, подпадающее под статью "приобретение и хранение" совершается с умыслом - человек должен знать, что он приобретает наркотические средства и желать этого, - сказал Би-би-си глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков. - К сожалению, российские правоохранительные органы и суды внимание на субъективную сторону преступления обращают редко и, как правило, все ограничивается формальной стороной дела".

По его словам, российские суды редко входят в анализ умысла и мотивов подсудимого, и "отсюда масса системных проблем". "Та же история со "шпионскими ручками": ну купил человек ручку с видеокамерой - есть ли доказательства ее использования в шпионских целях?" - отметил Чиков.

Чиков обращает внимание, что были уголовные дела за покупку курительных смесей для кальяна, в которых содержатся прекурсоры, внесенные в российский перечень наркотических средств. "Покупатель даже не в состоянии оценить наличие этих веществ в смеси", - отметил глава "Агоры".

В деле Грандстаффа общественную опасность можно было пресечь, просто изъяв вещество на таможне и вылив его в унитаз, подчеркивает Омельченко.

По его словам, законодательство учитывает важность отсутствия преступного умысла в действиях человека, который заказывает те или иные вещи в магазине: "Когда в супермаркете вы берете Fairy, то ни у кого не возникает мысль, а что туда намешали".

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