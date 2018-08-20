В Чечне неизвестные напали на отделение полиции с ножами

В Чечне двое известных напали на отделение полиции с ножами, сообщает МВД республики.

Двое полицейских были ранены. Нападавшие были убиты.

Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.

Новость дополняется.