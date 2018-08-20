"Четвертый - не лишний": рунет против планов ограничить число приемных детей

Правообладатель иллюстрации Olga Ovodova/Facebook Image caption Ольга Оводова опубликовала фото своих семерых детей, закрасив четверых

В соцсетях начался флешмоб: семьи выкладывают фотографии с закрашенными лицами детей, если их на фото больше трех. Именно такое количество усыновленных детей российское министерство просвещения предложило считать максимальным для одной семьи. Соответствующий законопроект, по данным Би-би-си, уже разослали региональным министерствам.

Хештег #четвёртый_не_лишний запустили многодетные семьи в Facebook и "ВКонтакте" в знак протеста против инициативы министерства. "У меня шесть детей, а сын только один. Я точно знаю, что у меня будет ещё один, а лучше два сына. А ещё я знаю, что рожать мне нельзя", - пишет одна из участниц флешмоба Елена Яковец.

В четверг, 16 августа, министр просвещения Ольга Васильева пообещала ужесточить правила подбора приемных семей для сирот.

"Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями", - сказала она.

Она пояснила, что такая инициатива связана с анализом случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. При этом она добавила, что рассматривается вопрос о сокращении максимального количества приемных детей, которых может усыновить одна семья. Точного количества она тогда не назвала.

Ограничение до трех

Уже в пятницу, 17 августа, минпросвещения подготовило законопроект (имеется в распоряжении Би-би-си), ограничивающий максимальное количество приемных детей в семье, включая родных и приемных, до трех. Срок вступления в силу закона в случае его принятия намечен на 1 января 2020 года.

"При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя (усыновителей) не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, единовременно можно усыновить только одного ребенка. Исключение составляют, опять же, братья и сестры.

О получении документа для согласования и внесения предложений Би-би-си рассказали два региональных уполномоченных по правам ребенка.

Закрашенные дети

В выходные в соцсетях начали появляться фотографии семей с приемными детьми. На части них некоторые из детей вычеркнуты или закрашены.

"У нас трое кровных и пять приемных детей. Новый законопроект вычеркивает пятерых. По новому закону нам нельзя", - пишет Юлия Рощина.

"Мне страшно даже на фотографии "закрыть" детей, которых у нас бы не было, действуй на тот момент то, что мы видим в печально известном законопроекте. Потому что, вероятнее всего, не было бы никого, кроме самодельной Полли", - пишет Надежда Тюменцева.

"Если бы этот законопроект был принят в 2010 году, у меня не было бы детей, мы не прошли бы по целому ряду требований - и Пётр, Павел, Лизавета остались бы в системе, старший умер бы, не дожив до года, младшая, скорее всего, и до полугода бы не дожила", - написала пользователь Наташа Семенова под фотографией своих приемных детей.

Законопроект под вопросом

В понедельник днем Ольга Васильева высказалась по поводу законопроекта, который был разослан в региональные министерства.

"Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения", - ответила она на запрос Би-би-си.

"Разработка документа велась [расформированным] министерством образования и науки России, от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам", - заявила Васильева.

Она заверила, что пункт о сокращении максимального числа приемных детей в семьях "не верен, не объективен и совершенно точно ему не будет места в законе".

По ее словам, действительно разрабатывается некий законопроект о совершенствовании системы подбора приемных родителей. "Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает", - заявляет Васильева.