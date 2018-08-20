Могут ли пенсионная реформа и повышение НДС свести на нет майский указ Путина

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Майский указ президента Владимира Путина должен привести к росту основных социально-экономических показателей России. Но на деле может оказать обратный эффект, полагают аналитики Райффайзенбанка. Связано это в том числе с тем, каким способом власти решили найти деньги на его выполнение.

В майском указе Путина, который он подписал в день своей инаугурации, значится 150 целей и задач. В том числе ускорение темпов роста российской экономики - она должна расти быстрее мировой. К 2024 году российская экономика должна войти в пятерку крупнейших в мире.

На выполнение указа власти должны найти 8 трлн рублей, заявляли ранее сам Путин и премьер Дмитрий Медведев. Для этого власти уже одобрили повышение НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. Кроме того в первом чтении Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста.

Эти инициативы должны привлечь в бюджет дополнительно примерно 7 трлн рублей за шесть лет, что позволит профинансировать практически весь объем майского указа, пишет автор доклада "Майский указ: выбор финансирования определит исход" Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

Повышение НДС негативно для экономики, заявляли ранее и российский Центробанк, и аналитики. В частности, это приведет к росту потребительских цен и, как следствие, к падению доходов россиян. Эффект от повышения пенсионного возраста, по мнению Райффайзенбанка, в лучшем случае будет близок к нулю. При пессимистичном сценарии - приведет к снижению размера зарплат и росту безработицы.

Аналитики банка задаются вопросом, может ли эффект от выполнения майского указа компенсировать негатив, который несут в себе повышение НДС и увеличение пенсионного возраста.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, они оценили эффект от бюджетных расходов на экономику за последние 12 лет. Аналитики банка смотрели на совместную динамику ВВП и госрасходов, а также учитывали динамику рублевых цен на нефть, чтобы "очистить" полученные данные от влияния колебаний мировых цен на нефть.

Какие выводы сделали аналитики?

Оказалось, что эффективнее всего государственные инвестиции в инфраструктуру - к примеру, в строительство дорог. При увеличении таких расходов на 1% рост экономики ускоряется на 1,15 процентных пункта. Но не сразу, а примерно через полгода. А общий совокупный эффект проявляется только в течение двух лет.

А вот как экономика реагирует на госпотребление, к которому относят в том числе и повышение пенсий пенсионерам: эффект проявляется сразу в первые полгода, но быстро затухает. По масштабу эффект получается гораздо скромнее, чем от госинвестиций: плюс 0,69 к ВВП за два года.

Предоставление субсидий бюджетным учреждениями и вовсе тормозит рост ВВП.

В итоге совокупный эффект от мер, прописанных в майском указе, и реформ (повышения пенсионного возраста и роста НДС) окажется негативным. Темпы роста ВВП снизятся на 0,2-0,3 процентных пункта в год.

"Проблема, на наш взгляд, заключается не столько в самих расходах по майскому указу, сколько в выборе потенциальных источников их финансирования. Как мы показали, основной негатив вносит пенсионная реформа. В отличие от единовременного повышения НДС, повышение пенсионного возраста растянуто во времени и оказывает негативный эффект каждый год на протяжении срока реформы", - пишет Мурашов.

Даже при оптимистичном сценарии, при котором расходы на майский указ будут только производительными (это будут только инвестиции и госпотребление), дополнительный рост ВВП с учетом повышения пенсионного возраста и НДС может составить всего около полупроцента ВВП до 2024 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что расчеты Райффазенбанка могут оказаться даже слишком оптимистичными. Это связано с тем, что экономисты в своих расчетах брали данные первого десятилетия 2000-х годов, когда экономика и настроения бизнеса были совсем другим: экономика тогда росла на 7%, не было неопределенности с санкциями, а налоги снижались.

Экономический эффект майского указа, по мнению Орловой, зависит от отклика бизнеса на реализацию государственных проектов. А этот отклик сейчас ниже, чем раньше.

"Мы находимся в ситуации, когда крупные частные проекты замещают активность частного сектора", - добавляет Орлова.

Бизнес-цикл в России короткий - всего от трех до пяти лет, напоминает она. "На таком горизонте указы обернутся издержками. Сначала экономика передаст государству ресурсы для выполнения этих проектов, а к тому моменту, когда эффект от этих проектов должен формироваться, уже будет новая волна кризиса", - предостерегает Орлова.

Главный экономист банка "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин, напротив, считает, что майский указ и повышение пенсионного возраста ускорят рост экономики России.

Эффект будет заметен уже с 2020 года. "В 2019 году рост может быть действительно немного ниже из-за повышения НДС, но отчасти этот эффект будет сглажен началом повышения пенсионного возраста", - полагает он.

По мнению экономиста, повышение пенсионного возраста окажет положительный эффект на рынок труда и потребление. "Большее число людей будет занято, большее число людей будет работать, значит, у них будет больше доход", - объясняет он.

Если санкции не будут сильно ужесточены, то с учетом реализации майского указа и повышения пенсионного возраста с 2020 года рост ВВП будет превышать 2%, считает Кузьмин.