“Плечом к плечу" против России: Британия призывает США и Европу координировать санкции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Россия угрожает послевоенному мировому устройству, уверен Хант

Мировой демократический порядок под угрозой, и Запад должен объединиться для борьбы с внутренними и внешними врагами, среди которых первый - Россия под руководством Владимира Путина. С таким посланием глава британского МИДа Джереми Хант отправился во вторник в свою первую поездку в США.

В Вашингтоне, в двух километрах от Белого дома, где президент Дональд Трамп отбивается от обвинений в сговоре с Россией и поносит в "Твиттере" НАТО и Си-эн-эн, Хант выступит в спонсируемом конгрессом Институте мира и призовет союзников не рушить, а укреплять совместные институты.

Как следует из текста речи, распространенного Форин-офисом перед визитом, Хант предложит Евросоюзу, из которого Великобритания выходит в марте следующего года, поддержать новые американские санкции против России.

"Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский союз сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США", - говорится в речи.

Европа ввела серию санкций против России за аннексию украинского Крыма и поддержку сепаратистов на востоке этой страны, но США обошли Старый Свет в масштабах и поводах для санкций. В августе Госдепартамент США объявил о новых ограничениях - теперь в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

США ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие". В Европе такого закона нет, как нет и единства в вопросе санкций против России за применение на территории Великобритании боевого отравляющего вещества типа "Новичок", причастность к чему Москва отрицает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Хант занимался Солсбери в июле еще в должности министра здравоохранения

Мир, как мы его знали, подходит к концу

В своем воззвании к союзникам по демократическому лагерю британский министр вспоминает, как в прошлом веке на руинах фашизма и коммунизма возник мировой порядок, основанный на верховенстве закона, а не силы.

"И результат? Взрывной рост торговли, который привел к невероятному распространению экономического и социального благополучия по всей планете. Но уверены ли мы, что этот демократический порядок устройства политики и экономики, которым мы так гордимся, выдержит испытание временем?" - спрашивает он.

Хант выделил четыре повода для беспокойства, первым из которых назвал политику Кремля.

"Во-первых, ведущие державы вроде России постоянно попирают устоявшиеся правила взаимодействия на международной арене. Подобное агрессивное и враждебное поведение угрожает мировому порядку и нашей безопасности. Конечно, стоит наводить мосты с Россией, но нужно сказать прямо: в результате российской внешней политики, проводимой под руководством президента Путина, мир стал намного опаснее".

Второй проблемой он определил смещение экономического баланса на восток в отсутствие ярко выраженного желания Китая встраиваться в западную систему ценностей. Третья угроза, по мнению Ханта, заключается в посткризисном отступлении от демократии на Западе под давлением популизма, а четвертая - исламский экстремизм.

Для противостояния этим угрозам демократическим странам необходимо для начала "навести порядок в собственном доме", устранив причины недовольства населения падением доходов и миграцией. А потом отбросить разногласия и объединить усилия.

"Прежде всего мы должны восстановить всю мощь альянсов между странами, разделяющими общие ценности", - говорится в подготовленном тексте выступления Ханта. В этой связи он особо отмечает роль НАТО - объект критики со стороны Трампа.