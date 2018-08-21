Обвинительница Вайнштейна Азия Ардженто сама под огнем обвинений в домогательствах к 17-летнему актеру

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Итальянскую актрису Азию Ардженто - одну из лидеров движения #MeToo, обвинившую продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании - заподозрили в том, что она сама совратила несовершеннолетнего.

Осенью 2017 года Ардженто обвинила Вайнштейна в изнасиловании, после чего полиция дала ход уголовному преследованию знаменитого кинопродюсера.

Газета New York Times сообщает о наличии официальных документов (Би-би-си ими не располагает), свидетельствующих о том, что несколько лет назад Ардженто заплатила 380 тыс. долларов своему бывшему партнеру по фильму.

Деньги выплачены за молчание об эпизоде совращения 17-летнего Джимми Беннетта в номере отеля в Калифорнии, который предположительно имел место в 2013 году.

Возраст сексуального согласия в Калифорнии - 18 лет, актер был младше. Самой Ардженто тогда было 37 лет.

Адвокат Ардженто отказался прокомментировать Би-би-си эти обвинения.

Выступивший с обвинениями Беннетт считает, что эта близость травмировала его и поставила под угрозу его умственное здоровье и карьеру, пишет New York Times.

На съемочной площадке Ардженто и Беннет встречались задолго до эпизода в Калифорнии: когда Беннету было восемь лет, в фильме 2004 года он сыграл роль младшего сына героини Ардженто.

В документах, находящихся в распоряжении редакции New York Times, адвокат актрисы заявляет о том, что деньги были выплачены Беннетту в качестве материальной помощи, и что на самом деле это его клиентка была жертвой сексуального домогательства, а не наоборот.

В заявлении, опубликованном журналом Vanity Fair, адвокат Беннетта говорит о том, что его клиент не будет комментировать дело, но будет в течение 24 часов (или дольше) готовить официальный ответ.

В свою очередь адвокат Харви Вайнштейна не преминул заявить о "потрясающем лицемерии, проявленном Азией Ардженто".

В 2017 году целый ряд голливудских кинозвезд, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили о сексуальных домогательствах со стороны оскароносного продюсера на раннем этапе своей карьеры. Среди них была и Азия Ардженто, которая заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в Каннах в 1997 году.

Скандал в Голливуде привело к увольнению Вайнштейна из основанной им же и его братом компании Weinstein Company.

В мае 2018 года Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Он был арестован полицией Нью-Йорка и затем выпущен под залог в 1 млн долларов.

В ожидании суда Вайнштейн находится под подпиской о невыезде и носит на ноге электронный браслет.