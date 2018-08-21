Бывший надзиратель концлагеря Яков Палий депортирован из США в Германию. Ему 95 лет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Нью-Йорке местные жители были очень недовольны соседством с Палием и даже устраивали акции протеста

США депортировали в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря 95-летнего Якова Палия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста США.

Яков Палий с 2003 года лишен американского гражданства. В США в прошлом он попал под видом беженца. Годами Германия отказывалась пускать его на свою территорию, потому что Яков Палий - не немец, а этнический украинец.

По сообщениям немецких СМИ, после прибытия в Дюссельдорф Яков Палий отправился в дом престарелых рядом с Мюнстером.

Кто такой Яков Палий?

Яков Палий - украинец, он уехал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое сотрудничество с нацистскими властями.

В 2003 году стало известно, что во время Второй мировой войны он служил в вооруженной охране нацистского лагеря Травники в оккупированной Польше. Предположительно, он был последним из проживающих в США коллаборационистов. У его дома в районе Квинс в Нью-Йорке местные жители часто устраивали акции протеста.

Палий родился в той части Польши, которая теперь входит в состав Украины. В концлагере он начал работать в 1943 году.

Лагерь "Травники" за свою историю несколько раз менял свое предназначение. Туда привозили и советских военнопленных, и евреев. Он известен не только тем, что был одним из основных концлагерей нацистов; также на его базе была создана тренировочная база для подготовки охранников и сотрудников полицейских военных формирований системы СС из числа коллаборационистов.

Этих охранников потом отправляли служить в лагеря смерти: Собибор, Треблинку, Бельзек.

Одним из наиболее известных выпусников базы Травники был Иван Демьянюк, признанный судом Германии виновным в причастности к убийству 28 тысяч человек в лагере Собибор. Он также был депортирован из США, это произошло в 2009 году. В 2012-м Демьянюк умер.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Яков Палий (фото 1957 года) отрицает свою причастность к преступлениям нацистов

Евреев отправляли в концлагеря в рамках операции "Рейнхард", плана нацистов по истреблению более чем 2 миллионов евреев в оккупированной Польше. В Травниках также был исправительный трудовой лагерь, известный тем, что за один день - 3 ноября 1943 года - там были убиты 6 тысяч евреев.

В заявлении Белого дома говорится, что Палий работал охранником и "играл незаменимую роль" в организации убийства евреев.

Несмотря на то, что суд США признал, что Палий участвовал в преследовании заключенных, его личная ответственность за смерти не была установлена. Решение о его депортации было принято в 2004 году после того как судья сообщил, что Палий фальсифицировал свое иммиграционное заявление.

Сам Палий отрицает сотрудничество с нацистами. В 2003 году в интервью New York Times он сказал, что ноги его не было в лагерях смерти, он лишь согласился работать охранником из-за страха за жизнь своей семьи.

Почему депортация заняла столько времени?

Властям США не удавалось убедить Германию, Украину или Польшу принять Палия после депортации. У него не было гражданства Германии, родился он в Польше на территории, которая сейчас входит в состав Украины.

Подвижки начались с приходом к власти нового кабинета старого канцлера Ангелы Меркель в начале этого года.

Левоцентрист, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил газете Frankfurter Allgemeine, что моральный долг Германии - прийти к согласию в оценке преступлений нацизма и противостоять им.