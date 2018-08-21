Студенты в США повалили памятник солдатам Конфедерации

Media playback is unsupported on your device Статую повалили после стычки с полицией

Группа из 300 протестующих в ночь на понедельник сбросили с постамента памятник солдатам Конфедерации, установленный на территории Университета Северной Каролины. Памятник поставили в начале двадцатого века, чтобы отблагодарить солдат за "спасение белой расы". Полиция проводит проверку по факту вандализма.

Акция протеста, организованная студенткой университета Майей Литтл, прошла в последнюю ночь каникул. Среди протестующих были как студенты, так и сотрудники университета.

Манифестанты собрались в центре городка Чэпел-Хилл, где находится университет, и прошли до корпусов университета, рядом с которыми была расположена статуя. Когда демонстранты подходили к кампусу, произошло несколько стычек с полицией; кто-то бросил на площадь несколько дымовых шашек. Затем полицейских оттеснили на край площади.

Как сообщают местные СМИ, к памятнику пришли и те, кто был против его сноса, но их было всего несколько человек, и убедить демонстрантов они не смогли.

В начале акции протестующие накрыли "Тихого Сэма" (именно так называется памятни) кусками ткани, на которых были написаны имена жертв расизма и антирасистские лозунги. Под полотном статую незаметно обвязали веревками, после чего за несколько секунд повалили с постамента. На лежащую статую положили кепку с надписью "Делай как в Дюреме". Это отсылка к стихийному сносу памятника солдату-южанину в городе Дюрем в 2017 году.

По итогам демонстрации обвинения были предъявлены одному человеку, который пришел на акцию с закрытым лицом.

Губернатор штата, демократ Рой Купер написал в "Твиттере", что не одобряет разрушения общественной собственности, но разделяет отношение протестовавших к памятнику. Администрация университета тоже осудила действия протестующих.

"Тихий Сэм" и расизм

Памятник по прозвищу "Тихий Сэм" был установлен в 1913 году, через 48 лет после окончания гражданской войны и отмены рабства в США. Его давно невзлюбили многие студенты и преподаватели, которые считают статую символом идей превосходства белой расы. На это есть основания.

Формально памятник посвящен памяти выпускников университета, погибшим в войне Севера и Юга. Создание памятника спонсировала организация "Объединение дочерей Конфедерации" и промышленник Джулиан Карр - хозяин хлопковых плантаций, активно поддерживавший Ку-клукс-клан и участвоваший в основании Дюкского университета в городе Дарем, где в прошлом году тоже повалили памятник солдату-конфедерату.

Газета Washington Post приводит отрывок из речи Карра, произнесенной на церемонии открытия памятника.

"Нынешнее поколение, я убежден, почти не знает о том, какую роль солдаты Конфедерации сыграли в судьбе англосаконской расы в течение четырех послевоенных лет. Правда в том, что их смелость и упорство спасла жизнь англосаксонской расы на Юге. [...] И сегодня, как следствие, самая чистая ветвь англосаксов живет в 13 южных штатах - слава Богу!", - сказал промышленник на церемонии открытия статуи.

После этого Карр рассказал, как "меньше чем три месяца назад" исхлестал кнутом чернокожую женщину за то, что она "оскорбила южную леди". Жертва попыталась скрыться в здании университета, где был расквартирован гарнизон федеральных солдат. Карр, по его словам, настиг женщину у здания и избил ее кнутом прямо на глазах солдат, которые не вмешались.

Война с памятниками

Памятники солдатам и политикам Конфедерации южных штатов не одно десятилетие вызывают в США ожесточенные споры. Часть американцев видит в них часть исторического наследия или символ противостояния государственной машине, другие - оправдание рабовладения и расизма.

В прошлом году помимо уже упомянутого случая в Дюреме неизвестные разбили голову статуеи главнокомандующего армией южан генерала Роберта Липеред часовней Дюкского университета в Северной Каролине.

Незадолго до этого власти штата Флорида распорядились убрать все статуи лидеров конфедератов в городе Шарлоттсвилль, где ранее произошли столкновения между правыми и антифашистами, в результате которых погибла активистка.

Либеральная организация Southern Poverty Law Center насчитала в США около 700 памятников конфедератам, находящихся в 31 штате, хотя Конфедерация включала всего 11.

Как следует из статистики Fox News, на данный момент около 30 городов в США демонтировали или передвинули памятники, посвященные лидерам Конфедерации южных штатов.