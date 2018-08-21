На полицейского завели дело за избиение мужчины в Домодедово

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Московские следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как в соцсетях появилась видеозапись избиения мужчины полицейским в аэропорту "Домодедово". Об этом Следственный комитет России сообщил в своем "Твиттере".

На видео, которое в понедельник появилось в СМИ и соцсетях, видно, как один полицейский наносит мужчине удары руками и ногами и валит его на землю, в то время как другой полицейский держит женщину (предположительно жену потерпевшего).

Того, кто бьет мужчину, пытается ударить рюкзаком ребенок с криками "Папа!". Полицейский кричит мужчине "Руки назад", сопровождая это нецензурными выражениями.

"Вел себя вызывающе"

Как следует из заявлений СКР и МВД, инцидент произошел в аэропорту поздним вечером в воскресенье 19 августа. Полицейский заметил человека с "с явными признаками алкогольного опьянения", который нецензурно выражался и "вел себя вызывающе".

В сообщениях говорится, что, когда полицейский проверял у него документы, мужчина вырвал из его рук паспорт и "оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника". На видео этот момент не попал

Пойти в дежурную часть мужчина отказался, заявляет МВД. Поэтому к нему "были применены физическая сила и спецсредства (наручники)", пояснило ведомство. По данным МВД, мужчина - житель города Мытищи 1974 года рождения. Он вылетал в Симферополь.

"Московский комсомолец" писал, что его зовут Андрей Коваленко и он работает машинистом московского метро. На него составили административный протокол о нарушении общественного порядка с отказом повиноваться требованию полиции. После чего, по информации издания, суд оштрафовал его на две тысячи рублей.

"За пределы допустимого"

Во вторник Следственный комитет объявил, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Как отмечается в заявлении СКР, полицейский применил "насилие, выходящее за пределы допустимого".

Также ведомство опубликовало запись с камер наблюдения, на которой, в отличие от предыдущей записи, видно не только само избиение, но и начало задержания. Но и на новое видео не попало начало конфликта: на записи полицейский просто подходит к мужчине и отводит его в сторону.

По данным источников телеграм-канала Mash, подозреваемыми по делу проходят оба попавших на видео полицейских - старшина и старший сержант. Наказание за преступление, которое им вменяют, предусматривает до десяти лет заключения.