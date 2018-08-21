Суд в США отказал Фридману, Авену и Хану в иске из-за "русского досье Трампа"

Правообладатель иллюстрации Bundin Alexander/TASS Image caption Истцы больше не смогут подать подобный иск в будущем

Суд в Вашингтоне отказал совладельцам Альфа-банка в иске о клевете к бывшему британскому разведчику Кристоферу Стилу из-за "досье Трампа".

Верховный суд столичного округа Колумбия по ходатайству ответчика не стал рассматривать иск Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана. Они утверждали, что составленный британской компанией Orbis Business Intelligence Limited документ ложно обвиняет их в преступной деятельности и сотрудничестве с Кремлем в попытке повлиять на президентские выборы 2016 года в США.

Дело прекращено "с порицанием" истцов - это значит, что они больше не смогут подать подобный иск в будущем. В иске они называли себя и Альфа-банк пострадавшими от проводившейся ответчиками "американской политической операции", не имевшей отношения к истцам. По их мнению, содержание доклада Стила не было должным образом проверено.

При этом поданный бизнесменами в октябре 2017 года иск к обнародовавшей доклад фирме Fusion GPS и ее главе Гленну Симпсону, нанявшему Стила для составления досье, пока рассматривается в том же суде. А Верховный суд Нью-Йорка рассматривает их иск к изданию Buzzfeed, в январе прошлого года опубликовавшему документ.

В досье утверждалось, что все трое бизнесменов состоят в хороших отношениях с президентом Путиным, консультируя его по вопросам международной политики. Тот, по словам автора доклада, помогает в решении бизнес-вопросов. Ссылаясь на анонимные источники, Стил писал, что Трамп в ходе своей кампании действовал в сговоре с росийскими официальными лицами. По данным американских СМИ, за досье заплатил штаб Хиллари Клинтон.

Скандальное 35-страничное "досье Трампа" по заказу вашингтонской компании Fusion GPS составил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Затем досье было передано в ФБР, после чего его опубликовал Buzzfeed. Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Тем не менее он быстро разошелся по другим СМИ.

Сообщалось, что документ включил в свое расследование о предположительной связи Трампа с Россией спецпрокурор США Роберт Мюллер. Сам Трамп и его окружение многократно называли приведенные в документе сведения "полностью вымышленными".